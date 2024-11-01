EE. UU. ha ampliado las restricciones para impedir específicamente que Cuba reciba petróleo ruso [eng]

El gobierno, a través del Departamento del Tesoro, ha ampliado las restricciones para impedir específicamente que Cuba reciba petróleo ruso. La medida se produce cuando un buque tanque con combustible ruso aparentemente se dirigía a la isla, la cual se encuentra bajo un bloqueo naval estadounidense. Se emitió una licencia general el jueves para formalizar la prohibición de operaciones de venta, entrega o descarga de estos productos hacia los países incluidos en la lista, excluye explícitamente transacciones con Cuba, Corea del Norte y Crimea.
| etiquetas: geopolítica , guerra , consumo , energía , información
A ver lo que tardan algunos insignes meneantes en soltar esa memez.
Ahora ya no me hace gracia llamarlo bloqueo como me hacía cuando ellos protestaban.
En cualquier caso, lo de Cuba es un bloqueo y ellos mentían diciendo que no.
Pero seguramente será alguna estupidez a favor de la dictadura cubana de mierda
Por algo te puse en ignorados
Se confirma que la enmienda de EE.UU. a sus leyes llegó tras informes de que un tanque ruso ya entregó gasolina a Cuba en… » ver todo el comentario
Esta noticia explica la ley que han modificado para impedir la llegada del petróleo a Cuba.
Entonces, más que duplicada, debemos votar ambas como erróneas, ¿no?