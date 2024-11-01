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EE. UU. ha ampliado las restricciones para impedir específicamente que Cuba reciba petróleo ruso [eng]

EE. UU. ha ampliado las restricciones para impedir específicamente que Cuba reciba petróleo ruso [eng]

El gobierno, a través del Departamento del Tesoro, ha ampliado las restricciones para impedir específicamente que Cuba reciba petróleo ruso. La medida se produce cuando un buque tanque con combustible ruso aparentemente se dirigía a la isla, la cual se encuentra bajo un bloqueo naval estadounidense. Se emitió una licencia general el jueves para formalizar la prohibición de operaciones de venta, entrega o descarga de estos productos hacia los países incluidos en la lista, excluye explícitamente transacciones con Cuba, Corea del Norte y Crimea.

| etiquetas: geopolítica , guerra , consumo , energía , información
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15 comentarios
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Comentarios destacados:      
powernergia #1 powernergia
"Porque no hay bloqueo"

A ver lo que tardan algunos insignes meneantes en soltar esa memez.
28 K 347
Trigonometrico #9 Trigonometrico
#1 A mi siempre me importó una mierda llamarlo bloqueo o embargo. Pero los que protestaban porque había que llamarle embargo siempre eran de la misma ideología.

Ahora ya no me hace gracia llamarlo bloqueo como me hacía cuando ellos protestaban.

En cualquier caso, lo de Cuba es un bloqueo y ellos mentían diciendo que no.
2 K 28
ElenaCoures1 #11 ElenaCoures1
#1#1 No se que dices, porque te tengo en ignorados
Pero seguramente será alguna estupidez a favor de la dictadura cubana de mierda
Por algo te puse en ignorados
7 K -60
aPedirAlMetro #12 aPedirAlMetro
#11 @admin @Eirene hasta cuando hay que aguantar esto ?
1 K 16
ElenaCoures1 #13 ElenaCoures1
#12#12 No voy a leerte, fan de dictaduras de mierda
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aPedirAlMetro #15 aPedirAlMetro *
#13 No te preocupes, no estaba hablando contigo... xD
0 K 9
alehopio #2 alehopio *
Rusia envió al buque Sea Horse (200,000 barriles de diésel) y al Anatoly Kolodkin (730,000 barriles de crudo) hacia Cuba para romper el bloqueo que EE. UU. está imponiendo a la isla. El cargamento ruso podría aliviar temporalmente la situación de crisis energética en Cuba, aunque se calcula que el diésel del Sea Horse solo alcanzaría para unos 10 días de consumo normal.

Se confirma que la enmienda de EE.UU. a sus leyes llegó tras informes de que un tanque ruso ya entregó gasolina a Cuba en…   » ver todo el comentario
2 K 50
#7 chavi
Entonces que tiene de malo y de "contrario al derecho internacional" que Irán cierre el estrecho de Ormuz ??
3 K 40
ipanies #8 ipanies
#7 A quien afecta... Si afecta a la derecha occidental es malo, si no, pues no!!!
1 K 31
josde #5 josde
Si tiene huevos que lo asalte y confisque el petroleo si navega con bandera rusa
1 K 37
alehopio #4 alehopio
#3 Yo creo que es relacionada.

Esta noticia explica la ley que han modificado para impedir la llegada del petróleo a Cuba.
1 K 32
#6 pascuaI
#3 Esa y esta noticia son erróneas, ¿no? Porque describen un bloqueo, y claro, aquí te hemos leído a ti varias veces (que además de tener un coeficiente intelectual altísimo, como todos los simpatizantes de PP/Vox, eres una eminencia en cualquier tema) que en Cuba no hay ningún bloqueo. Un pequeño embargo de nada, pero que el problema de Cuba es simplemente el socialismo.

Entonces, más que duplicada, debemos votar ambas como erróneas, ¿no? :troll:
6 K 73
ElenaCoures1 #10 ElenaCoures1
#6 Sí, ya a estas alturas se sabe que el problema de Cuba es el socialismo
1 K -7
#14 luckyy
Algunos dicen que el embargo -asedio no tiene nada que ver con las circunstancias en las que se encuentra el país.
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menéame