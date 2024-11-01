EE. UU. ha ampliado las restricciones para impedir específicamente que Cuba reciba petróleo ruso [eng]

El gobierno, a través del Departamento del Tesoro, ha ampliado las restricciones para impedir específicamente que Cuba reciba petróleo ruso. La medida se produce cuando un buque tanque con combustible ruso aparentemente se dirigía a la isla, la cual se encuentra bajo un bloqueo naval estadounidense. Se emitió una licencia general el jueves para formalizar la prohibición de operaciones de venta, entrega o descarga de estos productos hacia los países incluidos en la lista, excluye explícitamente transacciones con Cuba, Corea del Norte y Crimea.