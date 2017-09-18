edición general
EE.UU. advirtió a otros países que evitasen préstamos de los bancos chinos mientras es el mayor receptor de todos: «China estaba jugando al ajedrez mientras el resto jugábamos a las damas» [EN]

Irónicamente EE.UU. se ha convertido en el mayor receptor mientras los prestamistas controlados por el gobierno chino han canalizado aproximadamente $200.000 millones a empresas estadounidenses. Muchos de los préstamos se mantuvieron en secreto, y su origen se ocultó deliberadamente a través de empresas fantasma en las Islas Caimán, Bermudas o Delaware. Más alarmante aún es la adquisición de participaciones en empresas estratégicas, la red de obligaciones financieras se extiende más allá de los países en desarrollo e incluye a los países ricos.

Barney_77
Y se dan cuenta ahora... China juega con lo mejor de las dictaduras y lo mejor del libre mercado. Nosotros no podemos competir porque tenemos lobbys, ONG, asociaciones, gente, pueblo... Todas esas cosas que hacen que no todo sea tan fácil. A ver si puedes arrasar un valle aquí para hacer la mayor presa del mundo, o mete placas en secarrales si que te venga la asociación de defensa del chichinabo autóctono de turno. En fin. China no es comunista. China es una dictadura capitalista.
azathothruna
#1 Los colonizadores son lentos.
Cierto, antes eran mas listos pero se les acaba el chiringuito.
Ojala que marruecos llegue hasta a Madrid
Barney_77
#2 No quiero pasar de una monarquía medio moderna a una monarquía islámica de mierda. Prefiero a los chinos.
trixk4
Los Chinos a lo suyo: sin prisa, pero cumpliendo los plazos.

#3 Es que en el fondo le van el imperialismo y las monarquías. :troll:
azathothruna
#3 Parafraseando a los peregrinos, cortes y pizarro, cuando trataron con los VERDADEROS AMERICANOS
No les estan preguntando
Paltus
#1 Ninguna de las cosas que mencionas son los problemas de España ni de EEUU, el poder de las empresas y las grandes fortunas que solo miran en beneficio son los primeros culpables, no las ONG o el pueblo que simplemente se parte la espalda.
rojo_separatista
#1, no te engañes, de esta amalgama que has puesto (lobbys, ONG, asociaciones, gente, pueblo) los capitalistas son los que tienen la última palabra. Y es cierto que China es una dictadura que permite el libre mercado y formas de propiedad capitalista en su forma de organizarse, pero no mandan los capitalistas sino los líderes del partido comunista, además de que han tenido es la real potra de que al frente tienen a un gran lider como es Xi Jinping.
IkkiFenix
#1 Bueno, China puede hacer eso porque no ha renunciado a cossa como los planes quinquenales o la planificación centralizada, aunque deje la puerta abierta a mercado capitalista cuando le interesa.
woody_alien
#1 China es tan dictadura que existen las casas clavo en las cuales el propietario se "clava" ante una expropiación y no hay dios que lo mueva - elpais.com/elpais/2017/09/18/album/1505749211_496302.html
NPCMeneaMePersigue
Así funciona la economía, le dice al resto que no acepte dinero de china para quedarselo ellos, así funcionan los de arriba, asi funciona el mundo financiero, asi funcionan los israelíes, así es el capitalismo, eliminar competencia
mandelbr0t
Usas un caso anecdótico para decir que China no es una dictadura. ¿Qué es entonces? ¿Una democracia?
nosomosnaiderl
Y que pasa si USA no devuelve los préstamos a China? Pregunto desde mi supina ignorancia.
karlos_
#4 Venden de golpe toda su deuda y les hunden el dolar o WW3 elige.

Lo que pase ahora con las reservas rusas congeladas va a marcar el futuro.

La economía se basa en confianza, si hoy no te devuelvo tu dinero porque no quiero pues bien, mañana nadie te presta y te vas a la mierda
