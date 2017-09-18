EE.UU. advirtió a otros países que evitasen préstamos de los bancos chinos mientras es el mayor receptor de todos: «China estaba jugando al ajedrez mientras el resto jugábamos a las damas» [EN]

Irónicamente EE.UU. se ha convertido en el mayor receptor mientras los prestamistas controlados por el gobierno chino han canalizado aproximadamente $200.000 millones a empresas estadounidenses. Muchos de los préstamos se mantuvieron en secreto, y su origen se ocultó deliberadamente a través de empresas fantasma en las Islas Caimán, Bermudas o Delaware. Más alarmante aún es la adquisición de participaciones en empresas estratégicas, la red de obligaciones financieras se extiende más allá de los países en desarrollo e incluye a los países ricos.
Cierto, antes eran mas listos pero se les acaba el chiringuito.
Ojala que marruecos llegue hasta a Madrid
#3 Es que en el fondo le van el imperialismo y las monarquías.
No les estan preguntando
Lo que pase ahora con las reservas rusas congeladas va a marcar el futuro.
La economía se basa en confianza, si hoy no te devuelvo tu dinero porque no quiero pues bien, mañana nadie te presta y te vas a la mierda