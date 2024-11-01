La economía española está creciendo al doble de velocidad que Europa ¿Está tirando del carro europeo?

Factores como la inmigración, la orientación hacia el sector servicios y la ayuda de los fondos europeos, han provocado un sorprendente crecimiento de la economía española en los últimos años, duplicando y hasta triplicando el ritmo de países como Alemania, Francia o Italia. El gobierno español asegura que el país es el nuevo motor de Europa. Sin embargo, la baja productividad de la economía, el elevado desempleo y un nivel de salarios inferior al de la media europea, amenazan a la sustentabilidad de ese crecimiento.