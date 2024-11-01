edición general
La economía española está creciendo al doble de velocidad que Europa ¿Está tirando del carro europeo?

Factores como la inmigración, la orientación hacia el sector servicios y la ayuda de los fondos europeos, han provocado un sorprendente crecimiento de la economía española en los últimos años, duplicando y hasta triplicando el ritmo de países como Alemania, Francia o Italia. El gobierno español asegura que el país es el nuevo motor de Europa. Sin embargo, la baja productividad de la economía, el elevado desempleo y un nivel de salarios inferior al de la media europea, amenazan a la sustentabilidad de ese crecimiento.

Bueno, los comemigas llevan décadas diciendo que hay que poner todo tipo de facilidades a las grandes fortunas. La alfombra roja lleva puesta mucho tiempo, fijo que no queda nada para que lleguen las migas. :troll:
En cambio el crecimiento no está reduciendo sustancialmente la pobreza . La subida del SMI y el IMV han mitigado la crudeza, pero la tendencia de la desigualdad es más fuerte. Quién más tiene, tiene más posibilidades de mejorar y ganar más, y quien menos tiene tiene más probabilidades de perder más, en un mundo complejo. Lo dicen indicadores serios como la tasa AROPE o el índice de GINI, para curiosos.
#2 Bienvenido al capitalismo
#3 Jamás en España el estado ha participado de un porcentaje mayor del PIB, ni ha existido mayor regulación de la economía y de la vida de las personas, pero es un problema del capitalismo xD

#5 Evidentemente no, y si crees eso tienes un serio problema de conocimiento económico.
España todo mal, todos los indicativos positivos perooooo. Vota al PP que con VOX lo va hacer de pm capítulo 3.245.
Cada vez te puedes comprar menos cosas debido a la inflación, pero hay que celebrar que las grandes empresas se están forrando.
Bueno. No es lo mismo la economía de España que la economía de los españoles... No confundamos términos.
La dichosa productividad es que un camarero lleve dos pedidos en la misma bandeja? Porque a mí cuando me atienden en Alemania lo hacen igual que aquí
