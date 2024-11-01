Los dueños de coches eléctricos que los recargan en su casa toman una comida más sana

Si eres propietario de uno o varios coches eléctricos y los cargas en tu casa, enhorabuena: no sólo estarás ahorrando dinero, ya que la diferencia de precio por kW entre un punto de recarga en casa -con una tarifa valle- y otro privado puede alcanzar el 300% en el peor de los casos. Es que también tendrás una mejor salud. O, al menos, ingerirás una comida más sana. Es lo que señala un estudio realizado por la compañía británica de cargadores para coches eléctricos Simpson & Partners, que ha ampliado lo indicado por un estudio realizado en 2023