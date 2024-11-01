edición general
Los dueños de coches eléctricos que los recargan en su casa toman una comida más sana

Si eres propietario de uno o varios coches eléctricos y los cargas en tu casa, enhorabuena: no sólo estarás ahorrando dinero, ya que la diferencia de precio por kW entre un punto de recarga en casa -con una tarifa valle- y otro privado puede alcanzar el 300% en el peor de los casos. Es que también tendrás una mejor salud. O, al menos, ingerirás una comida más sana. Es lo que señala un estudio realizado por la compañía británica de cargadores para coches eléctricos Simpson & Partners, que ha ampliado lo indicado por un estudio realizado en 2023

estemenda #2 estemenda
Causalidad a tope, ahí.
1 K 22
Ishkar #4 Ishkar
Quizás será porque tienen el dinero para tener una casa en propiedad y poder pagarse mejor comida? Es que me alucina estas conclusiones de mierda con los estudios...
1 K 21
eltxoa #5 eltxoa
quienes tienen dinero comen mejor!
1 K 21
#1 Grahml
xD
0 K 20
manuelpepito #6 manuelpepito
#1 El que tiene un coche eléctrico y lo recarga en casa, seguramente tenga un coche de unos 30.000 - 40.000 € y una casita. Al menos un adosado, y según la zona de España eso es gente con un sueldecito medio qué.
La historia de toda esta chapa es que hay una correlación muy estudiada entre pobreza y mala alimentación, aunque el titular suene bastante pretencioso.
5 K 62
#10 covacho
#6 Al final es lo de siempre... Dime tu código postal y te diré quien eres.
3 K 44
Sinfonico #3 Sinfonico
Y cagan más gordo
0 K 11
taSanás #12 taSanás
#3 claro, toman más fibra
0 K 7
Sr.No #13 Sr.No
Correlaciones espurias, molan mucho. Es cómo lo de los pañales y la cerveza :-P  media
0 K 10
#11 Tailgunner
Sí, seguro... tendríais que ver la nevera de mi cuñado, que tiene un Tesla...
0 K 7
#7 MariaRosarioKaren
los que vuelan en charter privado comer mejor todavía
0 K 6
#8 diablos_maiq *
#7 creo que querías decir "jet privado"
es.wikipedia.org/wiki/Chárter
1 K 17
#9 MariaRosarioKaren
#8 si, aunque también existen charter privado: "Un
chárter privado es el alquiler de una aeronave completa (como un jet o helicóptero) para un viaje específico, sin seguir horarios comerciales, ofreciendo máxima flexibilidad, privacidad y rapidez al poder usar aeropuertos más pequeños y facturar en pocos minutos. Se contrata a través de una agencia y es ideal para viajes de negocios, grupos, deportistas o cualquier persona que valore la exclusividad y eficiencia sobre el precio de un vuelo regular. "
3 K 45

