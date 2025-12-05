·
6
meneos
29
clics
Un dron ucraniano impactó contra un edificio que alberga oficinas del Consejo de Seguridad en la capital de Chechenia, a casi 1.000 kilómetros de Ucrania
El aparato chocó contra un centro de negocios situado en la avenida de Kadírov. La torre alberga oficinas del Consejo de Seguridad checheno, la Cámara de Cuentas y la Comisión Electoral
|
etiquetas
:
ucrania
,
chechenia
,
dron
,
ataque
5
1
2
K
52
actualidad
10 comentarios
5
1
2
K
52
actualidad
#5
MIrahigos
¿Y?
¿No fueron los chechenos a luchar por Putin? ¿Como se llama ese líder checheno al que llaman el Che del Cáucaso? El aliado de Putin que fu a desnacificar Ucrania. ¿Razam Kadyrov?.
4
K
62
#3
Verdaderofalso
*
1000km sin ser detectado
1
K
37
#2
Kmisetas
Se jodan.
2
K
30
#7
drstrangelove
Un dron voluminoso con una carga explosiva considerable que recorre 1000 km sin ser detectado? Y tanta molestia para estrellarse contra un edificio que no tenía mucho más que funcionarios corrientes y molientes?
Suena más bien a saboteadores sobre el terreno.
1
K
25
#9
Enésimo_strike
#7
a kadrirov y su tropa media Chechenia les tiene ganas, si puedes atacar a sus estructuras de sostenimiento de poder podrían darse revueltas. Tiene todo el sentido buscar eso, cabe recordar que pasó la en la última guerra civil chechena.
0
K
12
#4
placeres
¿chocó? ¿Como si fuera un accidente y no un acto más de una guerra? ¿Pero que mierda de lenguaje panfletario es este?,
El dron atacó, impacto, exploto contra, etc etc etc
2
K
24
#1
salteado3
Escalando, que es gerundio.
1
K
23
#10
wata
¿Tiene Ucrania esa capacidad o la tiene la OTAN?
0
K
15
#6
Andreham
Los que defienden que se puedan hacer actos de guerra porque algunos miembros de un país neutral o aliado pero no en estado de guerra hagan acciones deberían de tener cuidado a menos que vean aceptable que, por ejemplo, Israel ataque a cualquier país que no condene el genocidio o Estados Unidos pueda atacar a España cuando empiece la guerra con Marruecos que tantas ganas tienen de que empiece.
2
K
15
#8
Enésimo_strike
#6
no sabes que Chechenia es parte de Rusia ¿verdad?
1
K
29
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
