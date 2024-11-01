Un dron ruso ataca en Ucrania a un convoy humanitario con periodistas, una española: logran salvar la vida por segundos

Los múltiples ataques con drones que Rusia no ha parado de lanzar por toda Ucrania acorralan también a los periodistas, que cada vez tienen más difícil informar sobre el transcurso de la guerra en ese país. Un grupo de informadores, entre ellos una española, que viajaba este sábado por la mañana en un vehículo de una ONG por la región de Donetsk se ha visto envuelto en uno de estos ataques, del que han logrado salvar su vida por unos pocos segundos.