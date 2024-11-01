edición general
Un dron ruso ataca en Ucrania a un convoy humanitario con periodistas, una española: logran salvar la vida por segundos

Los múltiples ataques con drones que Rusia no ha parado de lanzar por toda Ucrania acorralan también a los periodistas, que cada vez tienen más difícil informar sobre el transcurso de la guerra en ese país. Un grupo de informadores, entre ellos una española, que viajaba este sábado por la mañana en un vehículo de una ONG por la región de Donetsk se ha visto envuelto en uno de estos ataques, del que han logrado salvar su vida por unos pocos segundos.

xyria
Un titular raro de cojones.
#6 sliana
#6 sliana
aun asi, es mas seguro para un periodista cubrir la guerra de ucrania que la de gaza.
2 K 30
#3 Kuruñes3.0
Putos sodomitas nazis, con seguridad iban drogados y jorrachos.
1 K 26
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Eran periodistas nazis
Y ayuda humanitaria nazzi
1 K 26
ur_quan_master
#1 como Couso.
2 K 35
Verdaderofalso
Tácticas israelís. Apuntar otro crimen a la lista de la CPI para cuando se juzgue a Putin
0 K 20
#7 josejon
Es una alegría que saliesen salvos de una zona de guerra, pero me llama la atención que Ucrania necesite ayuda humanitaria.
0 K 10
desastrecolosal
Últimamente a los periodistas de El Español no paran de partirles la cara los inocentes amantes de la madre patria Rusa, pero eh!, que solo se están defendiendo, que no es pegar por pegar.
0 K 7
ElBeaver
No veo la relevancia, en Ucrania la gente muere atacada por drones rusos a diario
0 K 7

