El drama cada vez más visible de las mujeres sin hogar: "No hay criatura más vulnerable en la calle que ellas"

El impacto de la crisis de la vivienda en las jóvenes y las mayores y la mejora de los sistemas de recuento explican el aumento de casos. "Se habría producido una feminización del problema", alerta un informe elaborado en Cataluña.
| etiquetas: vivienda , crisis , alquiler
Ojalá nadie tuviera que malvivir en la calle, pero lo de "la feminización del problema" habría que explicarlo mejor.
"Nunca como hasta ahora, ni en esta comunidad ni en el resto de España, las cifras habían estado tan parejas. De hecho, en lo que respecta a las mujeres evidencian una inquietante escalada."
Explicarlo mejor no es tan fácil.
Tremendo este clasismo aún hoy en día.
Y me parece bien, pero ellas siempre tienen ventaja.
Además, los pobres ya tienen que sufrir la pobreza.… » ver todo el comentario
En verdad tenemos el capitalismo, la monarquía, la pobreza y el subdesarrollo que nuestro cociente intelectual se merece.