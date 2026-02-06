edición general
El drama cada vez más visible de las mujeres sin hogar: "No hay criatura más vulnerable en la calle que ellas"

El impacto de la crisis de la vivienda en las jóvenes y las mayores y la mejora de los sistemas de recuento explican el aumento de casos. "Se habría producido una feminización del problema", alerta un informe elaborado en Cataluña.

#3 Juantxi
Está es una sociedad muy enferma y ese es un de sus síntomas más atroces, las personas sin hogar. Tener un lugar digno donde guarecerse, del tipo que sea, un derecho que la sociedad tiene que garantizar. Estamos fracasando en lo fundamental y sin embargo hay medios para otras cosasens relevantes y hasta suprimibles. Que nos vendan libertad ni democracia mientras ese problema no sé solucione. Está en continuo aumento y no me vale con explicar las causas, hay que solucionarlo para siempre. Entonces tendremos dignidad para asumir otras cuestiones.
#4 clavícula
58% de hombres y 42% de mujeres.

Ojalá nadie tuviera que malvivir en la calle, pero lo de "la feminización del problema" habría que explicarlo mejor.
#9 imaginateca
#4 Pues que antes no había esa proporción. Ha habido un aumento de la proporción de mujeres desde 2019 para acá. Y probablemente la proporción es mayor, pero las mujeres sin hogar se ocultan más por miedo a la violencia y es más difícil saber cuántas hay realmente.
#12 molybdate
#4 Leyendo la noticia (pido perdón por ello) se explica muy bien:
"Nunca como hasta ahora, ni en esta comunidad ni en el resto de España, las cifras habían estado tan parejas. De hecho, en lo que respecta a las mujeres evidencian una inquietante escalada."

Explicarlo mejor no es tan fácil.
#13 Dakaira
#8 a mi me gusta este graffiti...  media
#15 Dragstat
Hoy en día no es tan complicado dar alojamiento, hay medios y recursos pero el problema es que cada vez importan menos los demás. La sociedad no se preocupa de si misma.
#5 Connect
Tratan a las mujeres como minusvalidas. No se hasta que punto esto es denunciable. Las miueeee son igual a los hombres. No tienen más problemas unas que otros.

Tremendo este clasismo aún hoy en día.
#10 imaginateca
#5 Ni te has leido el artículo, ni entiendes la situación. No pierdas el tiempo respondiéndome. Léete el artículo y a lo mejor aprendes alguna cosa nueva hoy.
#1 Trigonometrico
Estoy de acuerdo con el titular, las mujeres y los hombres no son iguales.
#2 Spirito
#1 Ellas siempre tienen ventaja, como norma.

Y me parece bien, pero ellas siempre tienen ventaja.
#6 BoosterFelix
Yo estoy completamente del lado de esta noticia, pero es mi deber denunciar que Menéame está completamente del lado contrario a ella, porque esta noticia, si nos atenemos a los altos estándares éticos e intelectuales de Menéame, y del capitalismo y la monarquía, es Menéame-aporofóbica, porque al implicar indirectamente que la pobreza o la precariedad son cosas malas o negativas de manera objetiva (es decir, para todo el mundo), está también implicando indirectamente que no está bien hacer nacer…   » ver todo el comentario
#7 BoosterFelix
#6 Tened también en cuenta que si no hubiera pobreza, adultos pobres ni niños pobres, entonces solo habría no-pobreza, adultos no-pobres y niños no-pobres, lo cual sería eugenesia, además de aporofobia, y no podemos ser eugenésicos ni aporofóbicos, porque es políticamente incorrecto. La pobreza también es necesaria para que haya justicia, equilibrio, equidistancia y diversidad. Debemos respetar la pluralidad de gustos, elecciones e ideas.

Además, los pobres ya tienen que sufrir la pobreza.…   » ver todo el comentario
#8 BoosterFelix
#7 Por cierto, un medio capitalista y monárquico enviando una noticia denunciando la pobreza.

En verdad tenemos el capitalismo, la monarquía, la pobreza y el subdesarrollo que nuestro cociente intelectual se merece.
#11 elsnons
Es lógico que así sea , si la sociedad otorga ley de igualdad para ambos sexos incluso creando un ministerio para limar las diferencias entre sexos no cabe ahora diferenciarlos ante un problema que afecta a todos por igual . La mujer trabaja, gana su renta , invierte y prospera igual que un hombre por lo tanto debe calcular los riesgos inherentes .
#14 MoñecoTeDrapo
Consider the lilies of the field...
