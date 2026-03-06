edición general
16 meneos
23 clics
Dos mil euros de multa y dos años de inhabilitación por no querer servir a una pareja de lesbianas: "Os he visto, soy el propietario y elijo al que sirvo"

Dos mil euros de multa y dos años de inhabilitación por no querer servir a una pareja de lesbianas: "Os he visto, soy el propietario y elijo al que sirvo"

La Audiencia de Barcelona ha condenado a un camarero que se negó a atender a dos clientes por su orientación sexual en un restaurante de Barcelona en 2022. El tribunal le inhabilita durante dos años, en el que no podrá ejercer ningún oficio relacionado con los hechos ni tampoco en el ámbito educativo, y deberá indemnizar a cada una de las denunciantes con 1.000€. Los hechos ocurrieron cuando una pareja pidió un café y el camarero se negó a servirlos alegando que no era posible en ese momento. Entonces pidieron dos zumos de melocotón y, cuan...

| etiquetas: camarero , discriminación , lesbianas , orientación sexual , inhabilitación
13 3 0 K 196 Tribunales
2 comentarios
13 3 0 K 196 Tribunales
yoma #1 yoma
Las homofobias se pagan. Yo le habría multado más.
2 K 36
#2 MenéameApesta
Que digan el nombre del restaurante para que solo vayan fascistas.
0 K 12

menéame