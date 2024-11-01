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Dos menores asaltan a una chica con discapacidad para robarle el móvil saliendo de la escuela, en Badalona

Dos menores asaltan a una chica con discapacidad para robarle el móvil saliendo de la escuela, en Badalona

Dos menores asaltan a una chica con discapacidad para robarle el móvil saliendo de la escuela, en Badalona.

| etiquetas: sucesos , delincuencia , badalona , discapacitada
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16 comentarios
15 4 5 K 27 actualidad
#13 El_dinero_no_es_de_nadie
#11 Si no aparece Ayuso o Trump en el titular, no se menea :troll:
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Mesopotámico #3 Mesopotámico
Necesitamos más Pepes del Bon Pastor
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Laro__ #6 Laro__
¿Se les aplicará la nueva normativa a quien roba móviles? o ¿es preferible la correspondiente a unos menores, hijos de puta, capaces de asaltar a una chica con discapacidad?
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capitan__nemo #4 capitan__nemo
¿Van a hacer nuevas pelis de cine quinqui actualizadas?
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jonolulu #7 jonolulu
Roban un teléfono y alguno le parece tan relevante como para llevarlo a portada
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#8 k-loc *
#7 Con violencia a una chica con discapacidad. Que te dejas datos importantes.
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jonolulu #10 jonolulu
#8 Lo que quieras, pero no se menea por eso
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#11 k-loc
#10 ¿Ah, no? ¿Y por qué se menea?
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pax0r #14 pax0r
#10 deberías menear más
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woody_alien #16 woody_alien
Dos malvados magrebís asaltan a una pobre niña con discapacidad

Lo de la discapacidad sale por todo el texto, titular, entradilla. Pero no indican la discapacidad y sí, es importante. Si la muchacha va en silla de ruedas es obvio que los agresores han visto la fragilidad de la víctima y se han aprovechado de ello, pero si es una discapacidad psíquica (por ejemplo) no hay ningún indicación visual que anuncie la vulnerabilidad de aquella persona siendo por lo tanto irrelevante que la…   » ver todo el comentario
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ansiet #1 ansiet
Deberiamos de prohibir los patinetes yo siempre lo digo.
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#2 tyrrelco
#1 Sí y los coches, mira el hombre que murió por los dos pringaos haciendo el indio en el túnel de la M30 madrileña.
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#9 lectorcritico
#1 Esta prohibido ir dos en patinete, que es el modus operandi.
Podrian multar y pedir antecedentes sistematicamente a toda pareja que vaya en patinete.
No se cual es el limite de potencia legal pero para huir con 2 que minimo son 100kg, hace falta potencia. Podria ser otra infraccion.

En paises de sudamerica, prohibieron ir dos en moto porque era el modus operandi de los sicarios, uno disparaba y el otro pilotaba
#2 hacer el indio con el coche ya esta prohibido y
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#12 tyrrelco
#9 Lo que quieras, pero el coche mata bastante más que estos subidos en patinete y no se ve a nadie protestar porque se restrinja su uso...y nos vendría bastante mejor a todos que pasase eso.
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#15 lectorcritico
#12 no se ve a nadie protestar porque se restrinja su uso
se protesta mucho porque se restringe su uso: con etiquetas ambientales y dificultades para aparcar, etc
Lo que oigo menos es protestar para que se restrinja su uso.

Tambien hay que tener en cuenta los desplazamientos, sus Km recorrido para ponderar la accidentalidad en proporcion a su uso.

Los MPV son un desahogo respecto al vehiculo particular, pero hay que analizar con rigor otros factores, como los accidente y…   » ver todo el comentario
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#5 poxemita
El vaquilla ahora se ha reconvertido en el corderillo y en lugar de en 124 va en patinete.
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menéame