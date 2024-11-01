Dos jóvenes extranjeras destapan una red de trata en La Palma tras huir del piso donde las obligaban a prostituirse

La Policía Nacional ha detenido en Santa Cruz de La Palma a dos personas, un varón de 29 años y una mujer de 31, como presuntos implicados en una red de trata después de encontrarse en la calle a dos jóvenes que acababan de escapar de un piso donde las obligaban a prostituirse. La investigación comenzó a finales del mes de noviembre tras localizar los agentes a dos jóvenes extranjeras de 21 y 23 años atemorizadas y en alto estado de nerviosismo, las cuales afirmaban haber huido de un céntrico apartamento...