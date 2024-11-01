edición general
38 meneos
66 clics
Dos jóvenes extranjeras destapan una red de trata en La Palma tras huir del piso donde las obligaban a prostituirse

Dos jóvenes extranjeras destapan una red de trata en La Palma tras huir del piso donde las obligaban a prostituirse

La Policía Nacional ha detenido en Santa Cruz de La Palma a dos personas, un varón de 29 años y una mujer de 31, como presuntos implicados en una red de trata después de encontrarse en la calle a dos jóvenes que acababan de escapar de un piso donde las obligaban a prostituirse. La investigación comenzó a finales del mes de noviembre tras localizar los agentes a dos jóvenes extranjeras de 21 y 23 años atemorizadas y en alto estado de nerviosismo, las cuales afirmaban haber huido de un céntrico apartamento...

| etiquetas: jóvenes , red de trata , la palma , huída , prostitución , apartamento
28 10 0 K 374 Sucesos
3 comentarios
28 10 0 K 374 Sucesos
ElBeaver #1 ElBeaver
¿Siguen siendo rumanas/albanesas o ahora son hispanoamericanas?
0 K 7
#2 Kuruñes3.0 *
Echo de menos al pitero medio diciendo noseque de que eso no pasa y que es trabajo como otro cualquiera.
0 K 7
#3 josiahallen
controlaban la actividad y la vida cotidiana de las mujeres, dejándolas salir solamente dos horas al día

Por lo tanto no estaban encerradas y el procedimiento de huida consiste en decir que han huido cuando salen.

las explotaban económicamente, pues tenían el control de las cantidades recaudadas por las víctimas, quedándose el 50% de las ganancias.

Por lo tanto estaban ahí ganando dinero. El 50% es lo habitual. Más que eso sólo se ve en locales de lujo.
1 K 6

menéame