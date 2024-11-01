Donald Trump: «No me importa el Premio Nobel» [ENG]  

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cambió el martes su postura mantenida durante años sobre el Premio Nobel y dijo que “no le importaba” el Nobel de la Paz. Esto llega solo un día después de que escribiera al primer ministro de Noruega, en una carta en la que decía que ya no se sentía obligado a “pensar únicamente en la Paz” respecto a Groenlandia tras la decisión del Comité Nobel de no concederle el premio. Hasta ahora, el presidente estadounidense había insistido repetidamente en que merecía el galardón.