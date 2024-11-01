edición general
Donald Trump: «No me importa el Premio Nobel» [ENG]

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cambió el martes su postura mantenida durante años sobre el Premio Nobel y dijo que “no le importaba” el Nobel de la Paz. Esto llega solo un día después de que escribiera al primer ministro de Noruega, en una carta en la que decía que ya no se sentía obligado a “pensar únicamente en la Paz” respecto a Groenlandia tras la decisión del Comité Nobel de no concederle el premio. Hasta ahora, el presidente estadounidense había insistido repetidamente en que merecía el galardón.

ctrlaltsupr1 #2 ctrlaltsupr1
“Ni mi impirti il primii Nibil”
skaworld #3 skaworld *
Es lo que tiene el que te regalen las cosas sin tener que ganártelas, que no las valoras
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
Corina Machado pensando "he hecho el gilipollas para nada". xD
#1 Grahml
Aquí al teléfono con Macron, todavía con la legaña y soñando con el Nobel de la Paz  media
estemenda #5 estemenda
"Miró, saltó, y anduvo en probaduras;
Pero vió el imposible ya de fijo:
Entónces fué cuando la Zorra dijo:
No las quiero comer: no están maduras."
#8 omega7767
Menudo Ego tamaño Dios tiene Trump

¿Ya empezó a construirse un mausoleo o pirámide?
jodere #4 jodere
Ni ami lo que diga Trump.
Baalverith #7 Baalverith
No le importará pero ha secuestrado al presidente del país de la ganadora y se ha quedado con sus recursos naturales. El año que viene el premio queda desierto :troll:
