Donald Trump despliega barco hospital hacia Groenlandia para brindar asistencia sanitaria

La operación cuenta con el respaldo logístico del gobernador de Luisiana, Jeff Landry, quien colabora estrechamente con la Casa Blanca. Según Donald Trump, esta unión permite movilizar recursos de gran escala para ayudar a las personas enfermas en la isla septentrional. "En colaboración con el fantástico gobernador de Luisiana, Jeff Landry, enviaremos un gran barco hospital a Groenlandia para atender a las numerosas personas enfermas que no reciben atención médica allí. ¡Ya está en camino!", sostuvo Donald Trump recientemente.