Donald Trump despliega barco hospital hacia Groenlandia para brindar asistencia sanitaria

La operación cuenta con el respaldo logístico del gobernador de Luisiana, Jeff Landry, quien colabora estrechamente con la Casa Blanca. Según Donald Trump, esta unión permite movilizar recursos de gran escala para ayudar a las personas enfermas en la isla septentrional. "En colaboración con el fantástico gobernador de Luisiana, Jeff Landry, enviaremos un gran barco hospital a Groenlandia para atender a las numerosas personas enfermas que no reciben atención médica allí. ¡Ya está en camino!", sostuvo Donald Trump recientemente.

ipanies #2 ipanies
Si la UE no exige mañana mismo que desista de esta injerencia y llama a consultas al embajador de USA estaremos ante una traición de nuestros dirigentes comunitarios. Así de simple.
3 K 47
Meinster #4 Meinster
Me pregunto como será la asistencia sanitaria, gratuita a lo europea o costando un riñón a lo americana. ¿Quién será el gilipollas que sabiendo los precios irá a ese barco hospital? ¿Serán obligados?
#2 Lo cierto es que no harán nada, pero sería lo mínimo que deberían hacer, aunque embajadores USA hay en todos los países de la UE. (y se les debería llamar a todos)
1 K 27
carakola #5 carakola
#2 Eso ya ha pasado muchas veces. La más gorda últimamente a mi me parece que seguir los deseos de EEUU de que la UE se haga cargo de la guerra de Ucrania. Eso mientras ayudamos con el genocidio en Gaza.
2 K 55
themarquesito #8 themarquesito
Lo que sea con tal de que no se hable de Jeffrey Epstein, su mejor amigo durante una década y media.
1 K 36
GeneWilder #7 GeneWilder
El hombre de los caramelos.
1 K 26
capitan__nemo #9 capitan__nemo
Y mientras las facturas medicas en eeuu arruinando a gente.
0 K 19
Chinchorro #3 Chinchorro
Liberad los archivos de Epstein. Fuera pederastas de las putas élites capitalistas.
0 K 12
Kantinero #10 Kantinero
Marketing con personas enfermas que seguro que tienen buen trato en su país
Ocupate de los enfermos de casa primero hijoputa...
0 K 12
Meinster #1 Meinster
Haciendo todo lo que puede para que no se hable de Epstein y llamar la atención.
0 K 11
Bombástico #6 Bombástico
No se van a salvar de que les entreguen la factura médica como buenos gringos.
0 K 9

