Donald Trump copia a Pablo Iglesias en materia de vivienda  

Donald Trump quiere prohibir que los fondos ds inversión puedan adquirir viviendas unifamiliares. Una medida que en España proponen Podemos o Sumar. ¿Servirá de algo?

Comentarios destacados:    
skaworld
No solo eso, Donald Trump y Nicolas Maduro copiaron a Hitler y construyeron autopistas.
luckyy
#6 Te recuerdo que se ha estado diciendo que intervenir el mercado de la vivienda es de comunistas pero cuando ese mercado está intervenido por los fondos de inversión y grandes tenedores es la única solución puesto que es la especulación la que ha creado el problema.
omega7767
"Una medida que en España proponen Podemos o Sumar. ¿Servirá de algo?"

por aquí te dirán que no vale para nada, total los fondos de inversión tienen poquitas viviendas y tal

la realidad es que los fondos de inversión especulan que va contrario a la constitución artículo 47. "los poderes públicos .... regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación."

PPSOE no cumplen la constitución. Podemos o Sumar piden cumplir la constitución

Además, los fondos de inversión poseen aproximadamente un 10% del mercado de alquiler, que no es despreciable
Anfiarao
Un video de Rallo.
#0 Enhorabuena
MiguelDeUnamano
#3 Eso explica el titular de mierda. También es evidente a qué tipo de gente va dirigido.
cederrón
un mercado de la vivienda tan caro es un grave PROBLEMA REAL y hay que darle alguna solución.
CharlesBrowson
eso hace a donaldo comunista o a pableras fachista? :-S
alfre2
#1 esto hace, a ojos de todos, parecer a los fondos buitre como lo que son; unos buitres.
cederrón
En condiciones normales no sería necesario intervenir el mercado de la vivienda; en un mercado completamente adulterado y limitado por el estado, sí.
powernergia
#2 Si, ese es el problema, debe ser que los estados de medio mundo son intervencionistas.
davidvsgoliat
Esto viene de lejos. "Biden, títere de Podemos".
pazentrelosmundos
Donald Trump es comunista?
Los extremos se tocan?
De tanto pensar diferente se acaba llegando al socialismo?

Espero que un experto facha me aclare las ideas...
Cuchifrito
A todos los fondos de inversión o igual hay algunos fondos, buenos fondos y grandes fondos que hacen un gran trabajo que si pueden?
