Donald Trump copia a Pablo Iglesias en materia de vivienda
Donald Trump quiere prohibir que los fondos ds inversión puedan adquirir viviendas unifamiliares. Una medida que en España proponen Podemos o Sumar. ¿Servirá de algo?
donald
trump
vivienda
13 comentarios
#6
skaworld
No solo eso, Donald Trump y Nicolas Maduro copiaron a Hitler y construyeron autopistas.
7
K
56
#13
luckyy
#6
Te recuerdo que se ha estado diciendo que intervenir el mercado de la vivienda es de comunistas pero cuando ese mercado está intervenido por los fondos de inversión y grandes tenedores es la única solución puesto que es la especulación la que ha creado el problema.
0
K
10
#12
omega7767
"Una medida que en España proponen Podemos o Sumar. ¿Servirá de algo?"
por aquí te dirán que no vale para nada, total los fondos de inversión tienen poquitas viviendas y tal
la realidad es que los fondos de inversión especulan que va contrario a la constitución artículo 47. "los poderes públicos .... regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general
para impedir la especulación
."
PPSOE no cumplen la constitución. Podemos o Sumar piden cumplir la constitución
Además, los fondos de inversión poseen aproximadamente un 10% del mercado de alquiler, que no es despreciable
3
K
40
#3
Anfiarao
Un video de Rallo.
#0
Enhorabuena
1
K
27
#8
MiguelDeUnamano
#3
Eso explica el titular de mierda. También es evidente a qué tipo de gente va dirigido.
3
K
42
#4
cederrón
un mercado de la vivienda tan caro es un grave PROBLEMA REAL y hay que darle alguna solución.
1
K
24
#1
CharlesBrowson
eso hace a donaldo comunista o a pableras fachista?
3
K
22
#7
alfre2
#1
esto hace, a ojos de todos, parecer a los fondos buitre como lo que son; unos buitres.
1
K
24
#2
cederrón
*
En condiciones normales no sería necesario intervenir el mercado de la vivienda; en un mercado completamente adulterado y limitado por el estado, sí.
0
K
16
#10
powernergia
#2
Si, ese es el problema, debe ser que los estados de medio mundo son intervencionistas.
2
K
33
#9
davidvsgoliat
Esto viene de lejos. "Biden, títere de Podemos".
0
K
13
#11
pazentrelosmundos
Donald Trump es comunista?
Los extremos se tocan?
De tanto pensar diferente se acaba llegando al socialismo?
Espero que un experto facha me aclare las ideas...
0
K
11
#5
Cuchifrito
A todos los fondos de inversión o igual hay algunos fondos, buenos fondos y grandes fondos que hacen un gran trabajo que si pueden?
0
K
10
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
