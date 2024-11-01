Donald Trump confunde una prueba de detección de demencia con un test de inteligencia «muy difícil» mientras se jacta de los resultados [Eng]

Trump, de 79 años, afirmó el lunes 27 de octubre (mientras hablaba con los periodistas a bordo del Air Force One) que se había sometido a una «prueba de CI» en el Centro Médico Walter Reed, y retó a las representantes demócratas Jasmine Crockett y Alexandria Ocasio-Cortez, de 44 y 36 años respectivamente, a que se sometieran a la misma prueba. Trump parecía referirse a la Evaluación Cognitiva de Montreal, «una evaluación de 10 minutos diseñada para identificar signos de demencia o Alzheimer», según The New Republic.
| etiquetas: trump , demencia , senectud , cociente intelectual , test , salud mental
Si este es actualmente el hombre más poderoso del mundo entonces es que el gran filtro de Fermi es real. Menos mal que creo que China tiene mucho más poder que USA.