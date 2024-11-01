edición general
Donald Trump confunde una prueba de detección de demencia con un test de inteligencia «muy difícil» mientras se jacta de los resultados [Eng]

Trump, de 79 años, afirmó el lunes 27 de octubre (mientras hablaba con los periodistas a bordo del Air Force One) que se había sometido a una «prueba de CI» en el Centro Médico Walter Reed, y retó a las representantes demócratas Jasmine Crockett y Alexandria Ocasio-Cortez, de 44 y 36 años respectivamente, a que se sometieran a la misma prueba. Trump parecía referirse a la Evaluación Cognitiva de Montreal, «una evaluación de 10 minutos diseñada para identificar signos de demencia o Alzheimer», según The New Republic.

| etiquetas: trump , demencia , senectud , cociente intelectual , test , salud mental
tul #1 tul
sleepy taco esta cucu
2 K 32
Furiano.46 #2 Furiano.46 *
#1 No habría podido expresarlo mejor. Menudo dominio del lenguaje. Mis ++ xD xD xD
0 K 10
themarquesito #4 themarquesito
Si un test de demencia le parece muy difícil es que está más que medio gagá
0 K 20
#6 JanSolo
Las desafía a una competición que ya ha perdido el solo antes de terminar el soliloquio.

Si este es actualmente el hombre más poderoso del mundo entonces es que el gran filtro de Fermi es real. Menos mal que creo que China tiene mucho más poder que USA.
0 K 12
#3 Popsandbangs
Seguro que ha ocurrido exactamente así xD
0 K 9
#5 pirat
insane orange daddy
0 K 8

