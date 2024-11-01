El dólar vuelve a superar los $1500 a cinco días de las elecciones argentinas

El minorista llega a $1505 en el Banco Nación y el mayorista está a $5 del techo de la banda de flotación; los financieros tocan un nuevo récord nominal. Aunque ayer el Banco Central confirmó un swap con el Tesoro de Estados Unidos, no hubo oficialización por parte de Washington hasta esta mañana. Con los US$20.000 millones de libre disposición, el apoyo financiero busca fortalecer la capacidad del BCRA para responder ante situaciones “que puedan derivar en episodios de volatilidad en los mercados cambiarios y de capitales”.
Aunque respeto que por lo menos, lo anuncies y no lo hagas de tapadillo.
Animate hombre. Usa la palabra. El salvador libertario con la economia como un cohete ha sido RESCATADO por su amiwito gringo porque el pais estaba al borde del colapso mas absoluto. Igual que el aumento artificial de importaciones de productos que no necesitan. Salvar al Soldado Milei. O mas bien... salvar a los amiwitos millonarios de Trump que invirtieron en Argentina esperando que el Milei rescatara la economia y....… » ver todo el comentario
¿Esperarás un par de años o ya a polla sacada en un par de meses?
Esperemos que al futuro gobierno Peronista también le vayan rescatando los USAnos cuando lo necesiten. Seguro que si.
Lol
Es bastante triste pq ahira han empezado a medir muchisimo mas dinero del q se media con el anterior gobierno (no lo ha hecho el, es algo q le ha sobrevenido pero q le favorece mucho)
Interesante que haya gente como tú que lo defiende. Yo no tengo opinión porque vivo en España, pero Milei me parece un personaje.
CRACK! MAESTRO! ÍDOLO!! DALEEE!!
Es tan entrañable...
Las fábulas tenían tanto conocimiento que de mayores olvidamos…