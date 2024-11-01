El dólar vuelve a superar los $1500 a cinco días de las elecciones argentinas

El minorista llega a $1505 en el Banco Nación y el mayorista está a $5 del techo de la banda de flotación; los financieros tocan un nuevo récord nominal. Aunque ayer el Banco Central confirmó un swap con el Tesoro de Estados Unidos, no hubo oficialización por parte de Washington hasta esta mañana. Con los US$20.000 millones de libre disposición, el apoyo financiero busca fortalecer la capacidad del BCRA para responder ante situaciones “que puedan derivar en episodios de volatilidad en los mercados cambiarios y de capitales”.