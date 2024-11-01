edición general
9 meneos
27 clics

El dólar vuelve a superar los $1500 a cinco días de las elecciones argentinas

El minorista llega a $1505 en el Banco Nación y el mayorista está a $5 del techo de la banda de flotación; los financieros tocan un nuevo récord nominal. Aunque ayer el Banco Central confirmó un swap con el Tesoro de Estados Unidos, no hubo oficialización por parte de Washington hasta esta mañana. Con los US$20.000 millones de libre disposición, el apoyo financiero busca fortalecer la capacidad del BCRA para responder ante situaciones “que puedan derivar en episodios de volatilidad en los mercados cambiarios y de capitales”.

| etiquetas: milei , dólar , peso , elecciones , argentina
8 1 1 K 93 actualidad
30 comentarios
8 1 1 K 93 actualidad
Comentarios destacados:    
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
El que está en contra de la intervención de los gobiernos, necesita que otro gobierno intervenga su gobierno para demostrar que lo bueno es que no intervengan los gobiernos. :shit:
13 K 145
StuartMcNight #7 StuartMcNight
#1 Los rescates libertarios pagados con impuestos ajenos son muy libertarios y mucho libertarios. Y el que diga lo contrario zurdo peronista.
3 K 45
Urasandi #12 Urasandi
#7 Lo de "impuestos ajenos" son las generaciones venideras de argentinos.
0 K 12
mente_en_desarrollo #27 mente_en_desarrollo
#14 Estarás de acuerdo, en que tras varias noticias enviadas sobre un tema, votar negativo al mismo tema porque va en sentido contrario, cuanto menos "parece" un poco hipócrita.

Aunque respeto que por lo menos, lo anuncies y no lo hagas de tapadillo.
1 K 24
StuartMcNight #23 StuartMcNight *
#19 No parece que estén usando ese dinerorescate

Animate hombre. Usa la palabra. El salvador libertario con la economia como un cohete ha sido RESCATADO por su amiwito gringo porque el pais estaba al borde del colapso mas absoluto. Igual que el aumento artificial de importaciones de productos que no necesitan. Salvar al Soldado Milei. O mas bien... salvar a los amiwitos millonarios de Trump que invirtieron en Argentina esperando que el Milei rescatara la economia y....…   » ver todo el comentario
1 K 23
Findeton #30 Findeton
#23 No es que Trump sea un experto en economía.
0 K 10
#2 Barriales
Con suerte meten a la cárcel a Motosierro y sus cuarenta ladrones. Lo jodido es que los que sucederán, son parecidos.
2 K 19
Findeton #6 Findeton
#2 Cristina Kirchner ya está en arresto domiciliario y debe devolver 650 millones de dólares que robó.
1 K 23
StuartMcNight #9 StuartMcNight
#6 ¿Cuánto tiempo calculas que te va a costar llamar “Kirchnerista” / “Peronista” a Milei igual que haces con Macri?

¿Esperarás un par de años o ya a polla sacada en un par de meses?
1 K 18
Findeton #16 Findeton
#9 No sé, por ahora ha recortado el gasto en un 30%, ha reducido la deuda estatal consolidada en 55B y ha bajado la inflación y la pobreza.
0 K 10
StuartMcNight #18 StuartMcNight *
#16 Gracias Donald Trump por los 40 mil millones de rescate libertario pagado con impuestos libertarios.

Esperemos que al futuro gobierno Peronista también le vayan rescatando los USAnos cuando lo necesiten. Seguro que si.

:-* :-* :-*
1 K 18
Findeton #19 Findeton
#18 No parece que estén usando ese dinero para mantener la tasa de cambio.
0 K 10
ostiayajoder #26 ostiayajoder
#19 es un tarado y un corrupto: esta aprovechando q hay dolares q no se bevaluan para sacarlos del pais....
0 K 8
Findeton #29 Findeton
#26 Jaja, tienes fuente o enlace? Me da que no.
0 K 10
ostiayajoder #24 ostiayajoder
#16 la pobreza ha cambiado la manera en la q se mude xD


Lol

Es bastante triste pq ahira han empezado a medir muchisimo mas dinero del q se media con el anterior gobierno (no lo ha hecho el, es algo q le ha sobrevenido pero q le favorece mucho)
0 K 8
Connect #11 Connect
#6 Y a ver si Macri va detrás. Que está acusado de violación de secretos, abuso de autoridad, falsificación de documentos y asociación ilícita
0 K 13
Stieg #3 Stieg
Tengo muchísima curiosidad por ver qué opinan los argentinos este fin de semana. Si aún confían en el motosierras o ya no. Veremos.
1 K 18
Connect #13 Connect
#3 Acá hay confianza en que simplemente Milei gane los diputados que necesita para poder llevar adelante sus políticas en el congreso.
1 K 21
Stieg #20 Stieg
#13 Entiendo que es tu opinión, pero habrá que ver la de todos los argentinos.
Interesante que haya gente como tú que lo defiende. Yo no tengo opinión porque vivo en España, pero Milei me parece un personaje.
0 K 8
Ovlak #15 Ovlak
#14 ¿Proyectando de nuevo?
0 K 11
Findeton #17 Findeton
#15 Ya veremos el lunes a ver qué dices.
0 K 10
Findeton #5 Findeton
Anda que como lleven a portada cada movimiento del peso, la portada de mnm va a ser sólo noticias de Argentina. Votado irrelevante.
0 K 10
StuartMcNight #8 StuartMcNight
#5 xD xD xD xD xD xD xD xD xD

CRACK! MAESTRO! ÍDOLO!! DALEEE!!
1 K 23
Verdaderofalso #21 Verdaderofalso *
#8 #5 #10 la última noticia que subí del dólar/peso BAJANDO tuviste amigo Findenton un comentario muy acertado xD xD xD
www.meneame.net/story/dolar-desploma-argentina-tras-compra-pesos-parte
0 K 20
Findeton #22 Findeton
#21 ¿Y todavía no has aprendido que el peso es un tiovivo? Lo que importa es qué va a hacer el peso después de las elecciones, lo que pase en estos 4 días que quedan es irrelevante por lo efímero.
0 K 10
Ovlak #28 Ovlak *
#21 Hoy los movimientos del tipo de cambio previos a las elecciones tocando máximos son irrelevantes. Cuando los envió él ntes de las elecciones de septiembre eran "el riesgo kuka" y que no se la votaran era sensura de izquierda xD xD xD
meneame.net/story/golpe-electoral-dolar-sube-techo-banda-riesgo-pais-s

Es tan entrañable... :popcorn: :popcorn:
0 K 11
Ovlak #10 Ovlak
#5 Findeton: Anda que como lleven a portada cada movimiento del peso, la portada de mnm va a ser sólo noticias de Argentina
Also Findeton meneame.net/search?q=Dólar&w=links&p=&s=&h=&o=dat
1 K 31
Findeton #14 Findeton
#10 Seguro que no vais a votar positivo las noticias del peso/dólar después de las elecciones.
0 K 10
#25 To_lo_loco
Depender de un escorpión y pensar que no te va a picar. Hacer negocios con el Zanahorio y el Loco es morir en la miseria.

Las fábulas tenían tanto conocimiento que de mayores olvidamos…
0 K 7
meroespectador #4 meroespectador
Argentina necesita un cambio de mentalidad hacia algo parecido a una postguerra, como la tuvieron Alemania o Japón. Orgullo nacional, no dejar que nadie pase hambre, seguridad, solidaridad y trabajar duro.
0 K 7

menéame