Un documento inédito prueba que la Generalitat no solicitó la UME para toda Valencia hasta la llegada de Mazón al Cecopi

Un documento inédito prueba que la Generalitat no solicitó la UME para toda Valencia hasta la llegada de Mazón al Cecopi

Pese a la gravedad de los efectos de la riada con el paso de los minutos, no fue hasta las 20.30 horas cuando el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, firmó el segundo documento por el que se solicita que se amplíe la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a toda la provincia de Valencia. El correo electrónico de la Sala de Emergencias de la Generalitat con la petición sale a las 20.35 horas, siete minutos después de la llegada de Mazón al Cecopi.

mazón , dana , pp , corrupción , valencia
Pablosky #3 Pablosky
¿Qué diferencia a Salomé Pradas y un maniquí?

La capacidad de hacer cosas desde luego no.
DraWatson #6 DraWatson
#3 El maniquí cuando estorba, lo puedes poner en una esquina y no se mueve.
Javi_Pina #7 Javi_Pina
#3 La capacidad de recibir un sueldo y devolver parte de él como donaciones al partido
thorpedo #9 thorpedo
#3 es peor porque el maniquí no espera no entorpece no miente y no espera que su amo salga del catre para contestar
Thornton #1 Thornton *
"Pedid que se amplíe la movilización de la UME", dijo mientras se subía la bragueta. :-D
woody_alien #10 woody_alien
Puto Perro Sanxe!
Milmariposas #4 Milmariposas
Espero que la jueza del caso aguante bien y no se deje achantar por nada ni por nadie. Y que el resultado sea el que esperamos todos los que aquél 29 de octubre nos llevamos las manos a la cabeza por el desastre y sobre todo por la inacción de los responsables.
Mark_ #5 Mark_
Da igual, ahora el relato es que "se abrieron compuertas".

Yo ya no sé por qué me sorprendo.
#8 pirat
Hoy en día, niegas la evidencia y no pasa nada.
Paraíso de terraplanistas y negacionistas acomplejados abducidos por la degeneración yanki.
Un lujazo esta sociedad de la "información "...
#2 AlexGuevara
Pero el cara-cemento-armado seguirá eludiendo sus responsabilidades
