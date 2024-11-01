Un documento inédito prueba que la Generalitat no solicitó la UME para toda Valencia hasta la llegada de Mazón al Cecopi

Pese a la gravedad de los efectos de la riada con el paso de los minutos, no fue hasta las 20.30 horas cuando el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, firmó el segundo documento por el que se solicita que se amplíe la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a toda la provincia de Valencia. El correo electrónico de la Sala de Emergencias de la Generalitat con la petición sale a las 20.35 horas, siete minutos después de la llegada de Mazón al Cecopi.