El «doctor Avril», el nuevo tren laboratorio del ADIF, totalmente grafiteado

Uno de los nuevos trenes laboratorio del ADIF ha aparecido totalmente grafiteado, desde una cabeza motriz a la otra, en la estación de Burgos. Se trata de un tren de la serie 106 (Talgo Avril) que se ha adaptado como tren laboratorio y de auscultación de la infraestructura. Es de alta velocidad y ancho variable, como los trenes AVE y Avlo que circulan por Galicia. Fue encargado por el ADIF en octubre de 2019, con un contrato valorado en unos 40 millones de euros que incluyen 5 años de mantenimiento.