El «doctor Avril», el nuevo tren laboratorio del ADIF, totalmente grafiteado

Uno de los nuevos trenes laboratorio del ADIF ha aparecido totalmente grafiteado, desde una cabeza motriz a la otra, en la estación de Burgos. Se trata de un tren de la serie 106 (Talgo Avril) que se ha adaptado como tren laboratorio y de auscultación de la infraestructura. Es de alta velocidad y ancho variable, como los trenes AVE y Avlo que circulan por Galicia. Fue encargado por el ADIF en octubre de 2019, con un contrato valorado en unos 40 millones de euros que incluyen 5 años de mantenimiento.

Nitanmal #1 Nitanmal
Y ponen las imágenes del tren pintado - los grafiteros encantados
triste_realidad #3 triste_realidad
¿Afecta en algo que este tren esté pintado para el ejercicio de sus funciones?
No es por justificar que se pinten... pero igual tampoco es ningún drama ¿no? Algunos quedarán mas chulos de lo que estaban y otros peor.

#1 Que se coma, que se coma.
kumo #6 kumo
#3 Yo diría que lo relevante es que un material rodante tan específico y costoso esté desatendido y sin vigilancia. Cómo los otros trenes similares que ya se ha reconocido que llevan años en campas.
#7 Ingjen
#3 imagina que estás en casa y te llega un grafitero y te pinta el salón entero. Que harías? Dejarlo?
#5 EISev
#1 pues sí, podrían ponerlo pixelado, ilustra la noticia y no les da un gustazo a los que lo han pintado, pero ellos mismos ya habrán sacado fotos para sus redes
manbobi #2 manbobi
Un tren grafiteado. Notición.
#4 CarlosSanchezDiaz
estos y los roba cobre se suman a la fiesta todo por la napia de ADIF. Paga el contribuyente.
#8 Ingjen *
#4 si cada vez que pillan a alguien le ponen una multa y le hacen pagar el coste de pintarlo se acababan las ganas de destrozar cosas ajenas
