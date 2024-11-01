Las disculpas de Rosalía

En su última polémica, la artista ha tenido que disculparse por sus declaraciones sobre Picasso. Da un poco de pena que alguien como Rosalía tenga que doblegarse al dogmatismo, vender su espontaneidad en aras de un imposible: que todos la quieran o muchos no la odien.
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Y luego la gente diciendo chorradas de ella, cuando objetivamente es una de las mejores artistas españolas de la Historia.
www.youtube.com/watch?v=KfMR2kUPH6s
Soy músico, experto y maestro desde hace más de 25 años. Si quieres te puedo hablar un poco de las opiniones sobre música de las personas que no son estudiosos. ¿Eres tú estudioso de la fama para opinar sobre los famosos?
Qué remedio. Vive de su imagen. Con los deportistas es lo mismo.
Siempre que alguien haga eso o intenté eso, venga de la izquierda o de la derecha, será fascista. Y hemos tenido muchísimo fascismo de izquierdas en los últimos años, y ahora encima toca el de derechas parece.
Me preguntó en qué momento se las últimas décadas la gente normal tiramos la toalla cansados de unos y otros.
¿Esto qué quiere decir? ¿Que a una persona muy reconocida como es Rosalía no se la pueda corregir? ¿Dónde está el dogmatismo del que habla el articulista?
Rosalía lo ha hecho muy bien, en ese vídeo dice que es mejor no hablar de temas de los que no se tienen suficientes datos, dice que "no tenía conciencia de que había casos reales de maltrato". Pues eso, gran… » ver todo el comentario
Aparte de que hay muchos genios tarados o con problemas de adicción graves.