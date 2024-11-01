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Las disculpas de Rosalía

En su última polémica, la artista ha tenido que disculparse por sus declaraciones sobre Picasso. Da un poco de pena que alguien como Rosalía tenga que doblegarse al dogmatismo, vender su espontaneidad en aras de un imposible: que todos la quieran o muchos no la odien.

| etiquetas: rosalía , picasso , cancelación , libertad
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
MoñecoTeDrapo #7 MoñecoTeDrapo *
Paco de Lucía no pidió perdón por decir que cuando ganó su primer millón dejó de llamarse comunista pero eso no significa que todos se lo consintieran sin más. Otro caso sería el Fary hablando del hombre "blandengue". O incluso el ¿revisionismo? de la propia figura de Picasso. Si Rosalía intenta nadar y guardar la ropa es por motivos más económicos que artísticos (no quiere molestar a sus patrocinadores, productores y clientes). No digo que sean malos motivos.
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Supercinexin #2 Supercinexin
Espectacular escenificación en los Brit Awards 2026 el otro día: www.youtube.com/watch?v=7fyufPkXLbs

Y luego la gente diciendo chorradas de ella, cuando objetivamente es una de las mejores artistas españolas de la Historia.
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makinavaja #4 makinavaja
#2 Ser muy espectacular o tener un marketing excelente no necesariamente implica ser una de las mejores....
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Milmariposas #6 Milmariposas
Lo mismo que le ha pasado hace unos días al petardo de Timothée Chalamet con la ópera y la danza. Que le ha salido el tiro por la culata.

www.youtube.com/watch?v=KfMR2kUPH6s
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elTieso #3 elTieso
Si los famosos no se creyeran expertos en todo no pasaría esto. De Picasso en profundidad sabrán los estudiosos de su vida y obra, los demás, cantantes o barrenderos, lo justo
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MAVERISCH #11 MAVERISCH
#3 Claro, porque sólo opinan de Picasso los expertos o los famosos, nunca la gente de a pie.
Soy músico, experto y maestro desde hace más de 25 años. Si quieres te puedo hablar un poco de las opiniones sobre música de las personas que no son estudiosos. ¿Eres tú estudioso de la fama para opinar sobre los famosos?
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#12 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#3 Los famosos pueden decir lo que les de la gana, y reculan, por imagen, no porque los fanáticos que se le tiran al cuello tengan razón o no, ni reculan por convicción, si no porque no les interesa que les monten una campaña. Esos fanáticos, muy preocupados de lo que digan cualquier indocumentado en el tema, sobretodo si tiene repercusión pública, para así vender su discurso.
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#1 rystan
Da un poco de pena que alguien como Rosalía tenga que doblegarse al dogmatismo

Qué remedio. Vive de su imagen. Con los deportistas es lo mismo.
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#5 lestat
Este es el peligro cuando desde la política y lo social se impone una forma de pensar como la única válida. Cuando alguien se atreve a decirle al resto como deben pensar y opinar y se atreve a definir lo correcto, el canon que el resto deben seguir sin desviarse un apice.

Siempre que alguien haga eso o intenté eso, venga de la izquierda o de la derecha, será fascista. Y hemos tenido muchísimo fascismo de izquierdas en los últimos años, y ahora encima toca el de derechas parece.

Me preguntó en qué momento se las últimas décadas la gente normal tiramos la toalla cansados de unos y otros.
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mono #9 mono
Es que no se puede idealizar a los famosos. Algunos tienen grandes talentos, como Rosalía, pero eso no quiere decir que su conocimiento y opinión sea válida para todo.
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DDJ #8 DDJ *
Qué exagerado el articulista: "Da un poco de pena que alguien como Rosalía tenga que doblegarse al dogmatismo"

¿Esto qué quiere decir? ¿Que a una persona muy reconocida como es Rosalía no se la pueda corregir? ¿Dónde está el dogmatismo del que habla el articulista?

Rosalía lo ha hecho muy bien, en ese vídeo dice que es mejor no hablar de temas de los que no se tienen suficientes datos, dice que "no tenía conciencia de que había casos reales de maltrato". Pues eso, gran…   » ver todo el comentario
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#13 konde1313
¡¡Cerremos todos los museos de Picasso y quememos todas sus obras!! :troll:
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#10 jaramero
Por supuesto que hay que separar la obra del artista, especialmente en los que vivieron en otras épocas.

Aparte de que hay muchos genios tarados o con problemas de adicción graves.
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menéame