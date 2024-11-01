La directora de una residencia de adolescentes intercambiaba vídeos de violaciones a niñas

La Policía ha detenido en Madrid a una mujer, española de 48 y vecina de Camarena (Toledo), acusada de traficar con material pedófilo. Trabajaba como responsable de una residencia de adolescentes, aunque no consta que ninguno de estos fuera su víctima. La mujer acumulaba gran cantidad de vídeos de agresiones sexuales que intercambiaba y comentaba en una aplicación de mensajería. Los servicios de la Comunidad de Madrid de atención social ya están informados de los hechos, para que se le prohíba acceder a otro puesto similar.