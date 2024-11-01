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El director de la Oficina de Prensa de Netanyahu: «Invento noticias falsas» (EN)  

El jefe de comunicación israelí afirma que «los hechos ya no importan»

| etiquetas: sionismo , propaganda , netanyahu , israel , hazan
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19 comentarios
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Comentarios destacados:      
themarquesito #1 themarquesito
Ya nos habíamos dado cuenta, pero se agradece la confirmación.
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EvilPreacher #3 EvilPreacher *
«El jefe de comunicación israelí afirma que "los hechos ya no importan"» Goebbels ¿Eres tú?
10 K 135
Asimismov #10 Asimismov
#3 entonces los 1.200 muertos del 7 de octubre de 2023, tampoco ¿Verdad?
3 K 46
XtrMnIO #5 XtrMnIO
Con todo lo que está pasando, quien se siga creyendo las mentiras de la colonia sionista o es gilipollas o simplemente mala persona.
9 K 125
Ludovicio #8 Ludovicio
#5 Intento convencerme de que es estupidez y no maldad pero cada día lo ponen más difícil
0 K 11
el_Tupac #14 el_Tupac
#5 #8 ambas, ambas
1 K 22
ochoceros #2 ochoceros
¿No consistía en eso la Hasbará?
7 K 90
anonimo115 #11 anonimo115
Same vibes  media
3 K 47
#18 kaos_subversivo
#11 sabes que le llamaban el drogas porque su madre tenia una droguería?
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#16 Bravok1
Y por eso Vox es el fan no1 de los genocidas
asesinos de niños.
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#4 Dedalos
Vaya mierda de mundo se nos está quedando. Estos retrasados deberían estar en un reformatorio.
2 K 32
ObjetivoPeroNo #13 ObjetivoPeroNo *
#4 En un reformatorio no, deberian ser ejecutados en la horca.
3 K 24
#9 To_lo_loco
Lo malo de esta realidad es así.

Cada vez no las suda más todo.

Se llama indefensión aprendida.

Que la comida doble de precio. Que la vivienda sea una quimera. Y que el trabajo no permita pagar lo anterior pero si te sirva hasta para distraer de un mundo que se cae a cachos.

Te centras en las personas que tienes al lado si tienes la suerte de que disfrutan de tu compañía.
1 K 27
Ludovicio #6 Ludovicio *
Inda's seal of approval.
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kinz000 #12 kinz000
Noticia?
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spidey #7 spidey
¿Pero Netanyahu está vivo o qué? Que alguien nos aclare esto...
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thalonius #15 thalonius
Es gracioso lo que dice, "yo no era así, me obligan a ser así para responderles".
Es la misma chorrada victimista y de transposición de Vito Quiles ante la jueza, cuando la jueza le pregunta que por qué escribe en ese tono y él diciendo que él no establece el tono, que lo establecen los otro.

Vito ante la jueza es lo mejor que se puede ver estos días.
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millanin #17 millanin
La guerra es paz, la libertad esclavitud, la ignorancia es la fuerza.
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Alqui #19 Alqui
¡Donde vamos a parar! Descuartizar y asesinar niños es una cosa... pero inventarse noticias... Ahora si que hay que pararles los pies...
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menéame