El director general pregunta a ChatGPT cómo anular un contrato de 250 millones de dólares, hace caso omiso de sus abogados y sale muy mal parado en los tribunales (ENG)

Ante la posibilidad de tener que pagar una bonificación millonaria al desarrollador de Subnautica 2, el director ejecutivo de la editorial Krafton utilizó ChatGPT para elaborar un plan destinado a hacerse con el control del estudio de desarrollo y forzar la salida de su fundador, según los documentos judiciales. La sentencia del lunes detalla esta extraña historia. Unknown Worlds Entertainment es el estudio responsable del juego de supervivencia submarina Subnautica, lanzado en 2018.