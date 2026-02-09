edición general
5 meneos
12 clics
La dirección de ERC cierra la puerta a la candidatura conjunta de izquierdas que quiere Rufián: “Si él quiere ser candidato lo será”

La dirección de ERC cierra la puerta a la candidatura conjunta de izquierdas que quiere Rufián: “Si él quiere ser candidato lo será”

El partido mantiene su negativa a una coalición estatal pese a la insistencia de Rufián y a sus actos con dirigentes de otras fuerzas de izquierdas

| etiquetas: erc , rufián , candidatura conjunta
4 1 0 K 57 politica
4 comentarios
4 1 0 K 57 politica
#1 harverto
Tiene gracia que te vayas a las casas de los demás a hacer lo que no te dejan en la tuya...
1 K 19
yabumethod #3 yabumethod *
#1 A ver, rompo una lanza en su favor, eso significa que quizas si se preocupa de verdad por encima de los sillones.

Pero bueno, eso no quita que me parezca un candidato horrible, de hecho de los peores que pueden poner, pero le agradezco el esfuerzo.
0 K 10
YoSoyTuPadre #2 YoSoyTuPadre
Sin que lleguen PP+Vox, quizás con algún diputado de SALF y nos comamos unos años de ese gobierno Franconstein, va a ser imposible esa coalición

Tiempo al tiempo
0 K 15
#4 kasianowsky
#2 Si. Veras tu luego para sacarlos.......
0 K 6

menéame