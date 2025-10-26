El dilema del autónomo que tiene que pagar más para recibir más pensión: “No hay pedagogía para subir la cuota”

“Soy autónomo, no me puedo poner malo”; “soy autónoma, si no trabajo no cobro”; “soy autónomo, no tengo un jefe, tengo cien”; “soy autónomo, no tengo vacaciones”; “soy autónomo, no me puedo jubilar”. Los testimonios recabados en este reportaje ilustran bien las quejas de muchos de los 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia que cotizaban a la Seguridad Social a finales de septiembre. Algunas de esas afirmaciones son ciertas, otras a medias, y algunas directamente falsas.
| etiquetas: autónomos , seguridad social
Y lo curioso de todo, es que la info de todo eso, está al alcance de cualquiera.
... igual es que no queremos saber.
Además, ya sabías cómo resolver esa barrera
Igual es algo que se debiera dar en el cole. Con un par de horas de clase en total sobra y es una de los cosas que debería ser de conocimiento general (hay más cosillas)
A mi de esto me encanto Anabelen, creo q fue, diciendo q estaba a favor de pagar muchos impuestos pq ella habia vivido, como rica, en algun pais q no tenia muchos impuestos y salia a la calle en coche blindado y q preferia impuestos altos y… » ver todo el comentario
La noticia no explica una mierda de lo que pone en la entradilla (por ejemplo no dice cuáles son falsas), empieza con dos ejemplos de Gente de Bart sobre las bondades de pagar más cotización (gracias ElMundo, ya sabemos que nuestras cotizaciones extras van para pagaros las subvenciones) y luego casi que con desprecio (ni da su nombre ni su empresa) habla de la gente que "no está convencida" de pagar más de lo mínimo.
Para luego hacer un resumen de la… » ver todo el comentario
No has tenido en cuenta cosas como "La inflación". Menudencias.
Lo que has hecho es la cuenta de la vieja.
¿Cuanto van a subir las cotizaciones en los proximos 10 años?
Pongamos que nos queremos jubilar a los 66 años, y vivir hasta los 86 años, o sea, 20 años, y cobrar una pensión de 1000€
20 x 14 x 1000 = 280.000€
Ahora dividimos esos 280.000 por 40 años cotizando:
280.000 / (12x40) = 583€ AL MES
¿A que ahora la cuota ya no parece tan cara?
¿y como es que los números no cuadran, de donde sale el resto del dinero de las pensiones?
Pues sale de los impuestos a los ricos, impuestos a los beneficios, a las grandes fortunas, como el impuesto de sucesiones.... y sabes, impuestos que pagan esos ricos que te dicen que pagamos demasiados impuestos y que habría que bajar los impuestos... sobre todo a ellos.
Evidentemente no he tenido en cuenta un montón de cosas como la inflación, o el hecho de que lo he calculado como si fuera una mochila austriaca (tu te cotizas tu pensión) y no que las contribuciones se distribuyen cooperativamente.
Y lo que he querido poner de manifiesto es que las contribuciones que se piden pagar, y las expectativas de lo que se quiere cobrar no son cifras tan descabelladas.
El otro error es pensar que nuestro sistema es de capitalización y no de reparto, lo que aportas ahora va destinado a pagar las pensiones actuales, no las pensiones futuras, nada te garantiza que cuando te toque cobrar vas a cobrar según lo aportado, ni siquiera subiendo las cotizaciones a los "ricos".