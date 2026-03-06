El diésel ya sube 16 céntimos y cuesta más que la gasolina, los primeros efectos del conflicto

Llenar el depósito se encarece en una semana 9 euros en el diésel y 5,5 euros para la gasolina La guerra ya nos ha empezado a tocar el bolsillo de los consumidores a través de los carburantes. Su precio se ha disparado en estos días y es el diésel el combustible que más lo acusa. En la última semana se ha encarecido 16 céntimos, hasta situarse de media en 1,59 euros el litro. La subida ha sido algo más suave para las gasolinas, que están a 1,57 euros el litros, 10 céntimos más caras que antes del conflicto en Oriente Medio.