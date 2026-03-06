edición general
El diésel ya sube 16 céntimos y cuesta más que la gasolina, los primeros efectos del conflicto

Llenar el depósito se encarece en una semana 9 euros en el diésel y 5,5 euros para la gasolina La guerra ya nos ha empezado a tocar el bolsillo de los consumidores a través de los carburantes. Su precio se ha disparado en estos días y es el diésel el combustible que más lo acusa. En la última semana se ha encarecido 16 céntimos, hasta situarse de media en 1,59 euros el litro. La subida ha sido algo más suave para las gasolinas, que están a 1,57 euros el litros, 10 céntimos más caras que antes del conflicto en Oriente Medio.

no son efectos del conflicto son efectos de la especulación , el crudo que se manipula ahora se compro hace 3 o 4 meses por lo menos
Me parece que ya esta bastante mas caro en Soria hiper y low cost esta el diésel hasta 1,630 litro y la gasolina de 95 a 1,668€ litro y si es en Moeve antigua Cepsa, gasóleo 1,827€ litro y la gasolina, 1,668€ litro
Esto es solo en principio, a este ritmo para el lunes tenemos el Brent por encima de 100 y para finales de la semana la economía dando señales de que algo va a petar.

Lo que le faltaba al sector financiero era el cierre de Ormuz, clarísimamente, vamos :pagafantas:
