Dicho y hecho: Mamdani empieza a cumplir con Nueva York al mes de jurar como alcalde

El regidor demócrata, la gran esperanza de los progresistas norteamericanos, centra en medidas sociales y en vivienda sus primeros decretos. A los que auguraban que sería apenas un 'instagramer' sin sustancia, por ahora, la profecía les sale regular.
| etiquetas: zohran mamdani , nueva york , partido demócrata , progresismo , igualdad
En cualquier caso se le ve un tipo honesto y comprometido. Habra que ver como evoluciona todo, es de los pocos democratas similares a lo que se entiende por izquierdista aqui.