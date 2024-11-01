edición general
Dicho y hecho: Mamdani empieza a cumplir con Nueva York al mes de jurar como alcalde

El regidor demócrata, la gran esperanza de los progresistas norteamericanos, centra en medidas sociales y en vivienda sus primeros decretos. A los que auguraban que sería apenas un 'instagramer' sin sustancia, por ahora, la profecía les sale regular.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Trump empezó a cumplir al día siguiente de jurar el cargo xD
Doisneau #2 Doisneau *
El alquiler medio en nueva york estaba en 5000 pavos. No se como sera la situacion alli respecto a vivienda turistica y demas problemas similares a los de España, pero hay muchisimo que hacer en ese sentido.

En cualquier caso se le ve un tipo honesto y comprometido. Habra que ver como evoluciona todo, es de los pocos democratas similares a lo que se entiende por izquierdista aqui.
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
Habrá que ver cuan socialista resulta ser en realidad, y cómo reaccionarán los amos del corral si les toca mucho las pelotas.
