Díaz cree que la subida de las cuotas a autónomos penaliza a las rentas bajas e insiste en su rechazo

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido este jueves en su rechazo a la propuesta de subida de cuotas que la Seguridad Social ha planteado a los agentes sociales.
#7
mandelbr0t
#3
Los que se lo tienen que mirar son los autónomos que casi no llegan a fin de mes y se creen empresarios.
0
K
12
#1
mandelbr0t
*
Algún autónomo de derechas colapsará al descubrir que Yolanda defiende a todos los trabajadores. Bien hecho Yoli.
Las cuotas de los autónomos deberían ser variables en función de la facturación. Y por supuesto perseguir a los que defraudan, que compiten con ventaja con los que cumplen.
0
K
12
#3
El_Güler
#1
seguro porque ser autónomo y de izquierdas es para mandarlo al frenopático.
0
K
6
#2
El_Güler
*
No es posible porque pagar impuestos es igual a hospitales y carreteras y por lo tanto es el lado bueno de la historia y todo lo demás es fascismo. bip.
0
K
6
#4
Cntrl
Por fin derecha e izquierda unidos en algo
0
K
6
#5
alcama
¿Huelga general o no toca?
0
K
5
#6
Barney_77
#5
Claro que toca, cuando gobierne la derecha.
0
K
10
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
