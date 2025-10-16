edición general
Díaz cree que la subida de las cuotas a autónomos penaliza a las rentas bajas e insiste en su rechazo

Díaz cree que la subida de las cuotas a autónomos penaliza a las rentas bajas e insiste en su rechazo

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido este jueves en su rechazo a la propuesta de subida de cuotas que la Seguridad Social ha planteado a los agentes sociales.

mandelbr0t #7 mandelbr0t
#3 Los que se lo tienen que mirar son los autónomos que casi no llegan a fin de mes y se creen empresarios.
0 K 12
mandelbr0t #1 mandelbr0t *
Algún autónomo de derechas colapsará al descubrir que Yolanda defiende a todos los trabajadores. Bien hecho Yoli.

Las cuotas de los autónomos deberían ser variables en función de la facturación. Y por supuesto perseguir a los que defraudan, que compiten con ventaja con los que cumplen.
0 K 12
El_Güler #3 El_Güler
#1 seguro porque ser autónomo y de izquierdas es para mandarlo al frenopático.
0 K 6
El_Güler #2 El_Güler *
No es posible porque pagar impuestos es igual a hospitales y carreteras y por lo tanto es el lado bueno de la historia y todo lo demás es fascismo. bip.
0 K 6
#4 Cntrl
Por fin derecha e izquierda unidos en algo
0 K 6
alcama #5 alcama
¿Huelga general o no toca?
0 K 5
Barney_77 #6 Barney_77
#5 Claro que toca, cuando gobierne la derecha.
0 K 10

