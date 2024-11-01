Para Diana Morant que Ábalos entregue el acta es "un motivo de alegría y de satisfacción" y dice que la alcaldesa de Llaurí "cumple con los requisitos" para relevarlo

Para la ministra de ciencia y secretaria general de los socialistas valencianos, que Ábalos deje su lugar en la cámara baja es "un motivo de alegría y de satisfacción". Cuando se le ha preguntado por el hecho de que su sustituta, Ana María González Herdaro fue condenada a pagar una multa de 960 euros y a ocho meses de retirada del permiso de conducir por conducir ebria, Morant ha señalado que "la compañera de Llaurí cumple todos los requisitos para ser diputada en el Congreso de los Diputados".
| etiquetas: diana morant , ábalos , psoe , gonzález herdaro
Podemos hacer 2 cosas:
1) reconocer que el PSOE aquí actúa mal
2) los otros que? Y Aguirre? Que pasa que estos no pueden hacer lo mismo?
Igual en el PSPV tienen un puesto de borrachín, y por eso cumple con los requisitos.
Y dicho esto, que levante la mano quien nunca haya conducido un poco pedo, porque me da a mi que ni el 5% de los conductores pueden decir que nunca han cogido el coche con una copa de mas en este pais de bebedores
Yo muchas veces pienso que, los partidos políticos, deben tener pocos militantes o que los que tienen son poco inteligentes, porque con los perfiles que van ascendiendo... Vaya tela ..