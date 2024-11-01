Para Diana Morant que Ábalos entregue el acta es "un motivo de alegría y de satisfacción" y dice que la alcaldesa de Llaurí "cumple con los requisitos" para relevarlo

Para la ministra de ciencia y secretaria general de los socialistas valencianos, que Ábalos deje su lugar en la cámara baja es "un motivo de alegría y de satisfacción". Cuando se le ha preguntado por el hecho de que su sustituta, Ana María González Herdaro fue condenada a pagar una multa de 960 euros y a ocho meses de retirada del permiso de conducir por conducir ebria, Morant ha señalado que "la compañera de Llaurí cumple todos los requisitos para ser diputada en el Congreso de los Diputados".