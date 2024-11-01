edición general
Para Diana Morant que Ábalos entregue el acta es "un motivo de alegría y de satisfacción" y dice que la alcaldesa de Llaurí "cumple con los requisitos" para relevarlo

Para la ministra de ciencia y secretaria general de los socialistas valencianos, que Ábalos deje su lugar en la cámara baja es "un motivo de alegría y de satisfacción". Cuando se le ha preguntado por el hecho de que su sustituta, Ana María González Herdaro fue condenada a pagar una multa de 960 euros y a ocho meses de retirada del permiso de conducir por conducir ebria, Morant ha señalado que "la compañera de Llaurí cumple todos los requisitos para ser diputada en el Congreso de los Diputados".

13 comentarios
OCLuis #2 OCLuis *
#1 Hay quien tiene facha pass para esos asuntos... y si no que le pregunten a Esperanza Aguirre y a unos agentes de movilidad de Madrid.
2 K 30
#6 mstk
#2 O a un senador llamado Jose Manuel Baltar que ya tiene experiencia con el delito de esta señora.
0 K 7
The_Ignorator #7 The_Ignorator
#2 si el referente moral es Aguirre, apaga y vámonos.

Podemos hacer 2 cosas:
1) reconocer que el PSOE aquí actúa mal
2) los otros que? Y Aguirre? Que pasa que estos no pueden hacer lo mismo?
1 K 17
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Si, se bebe los gin tonic del tirón, como su procesador :troll:
1 K 19
#4 poxemita
#3 predecesor.

Igual en el PSPV tienen un puesto de borrachín, y por eso cumple con los requisitos.
0 K 11
Dene #9 Dene
Una persona así no puede ser representante en el congreso.
Y dicho esto, que levante la mano quien nunca haya conducido un poco pedo, porque me da a mi que ni el 5% de los conductores pueden decir que nunca han cogido el coche con una copa de mas en este pais de bebedores
0 K 12
#12 mosquis
#9 Cómo que no? Dónde crees que están más baratos los gin-tonics? En el congreso.
0 K 9
Expat_Guinea_Ecuatorial #13 Expat_Guinea_Ecuatorial
#9 Por algo existe el dicho de cree el ladron que todos son de su condicion
0 K 8
#11 Albarkas
Vamos a hacer un barrido completo de congresistas y senadores. Así hacemos una buena limpia.
0 K 11
#10 Empakus
Lo que tendrá que saber ésta tipa para que la lleven al congreso con su currículum...
Yo muchas veces pienso que, los partidos políticos, deben tener pocos militantes o que los que tienen son poco inteligentes, porque con los perfiles que van ascendiendo... Vaya tela ..
0 K 10
#5 Borgiano
Menudos sapos se tiene que tragar esta señora, recordemos que también defendió a capa y espada al señor aquel que era presidente del PSOE valenciano y que falsificó su título para ser funcionario.
0 K 7
Febrero2034 #8 Febrero2034
Sola y borracha quiero volver a casa en coche
0 K 7

