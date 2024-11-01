edición general
La alcaldesa de Llaurí, condenada en 2021 por conducir ebria, sustituirá a Ábalos en el Congreso

González dejará el puesto de asesor del PSPV en la Diputación de Valencia que ocupaba ahora.

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Lo mejor de cada casa...no tenemos remedio...
#4 capitan.meneito
#1 parece ser que el puesto requiere carnet de borrachín.
#2 capitan.meneito
Agrada observar que está capacitada para el puesto.
Andreham #3 Andreham
Pagando favores, algo sabrá.
