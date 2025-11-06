edición general
La DGT urge al Congreso a aprobar la rebaja de la tasa de alcohol: «No hay excusa»

La DGT urge al Congreso a aprobar la rebaja de la tasa de alcohol: «No hay excusa»

Madrid (EFE).- El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha emplazado a los grupos parlamentarios a aprobar «cuanto antes» la rebaja del límite máximo de tasa de alcoholemia al volante, que pasaría de 0,5 gramos por litro en sangre a 0,2 (0,1 miligramos por litro de aire aspirado). «No hay excusa», ha afirmado el responsable de la Dirección General de Tráfico (DGT) en el acto de presentación del informe «La movilidad a lo largo del tiempo», realizado por Dekra, en colaboración con la Fundación Mapfre.

SidK #6 SidK
A ver para cuando emplaza "cuanto antes" y "sin excusa" la modificación de la prueba de drogas en la que da positivo el porro que te fumaste cuando eras todavía adolescente.
5 K 43
OCLuis #10 OCLuis *
#6 No estás exagerando, aunque lo parezca:

delverdealmorao.com/blog/informacion-de-interes-growshop/como-eliminar

¿Cómo se almacena el THC en el organismo?
El THC es liposoluble, lo que significa que se disuelve en grasas y se almacena en los tejidos adiposos del cuerpo. Por este motivo, puede permanecer en el organismo durante periodos prolongados, especialmente en consumidores frecuentes o

…   » ver todo el comentario
3 K 32
Barney_77 #15 Barney_77
#6 No te drogues...
1 K 16
ingenierodepalillos #17 ingenierodepalillos
#15 No miré pantallas, su vista se lo agradecerá.
0 K 12
Barney_77 #18 Barney_77
#17 También, pero en el hospital esperando a que me atiendan se hace muy aburrido
0 K 13
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
es que deberia ser 0,0 asi como examenes mas exhaustivos de drogas
3 K 33
#4 tromperri *
#1 empecemos por exámenes correctos de drogas.
Te drogas un viernes y das hasta el miércoles siguiente. Aunque ya no estés bajo los efectos.

Los análisis se basan en metabolitos, están en tu cuerpo aunque ya no haya efectos.

Pero claro esos test tienen dos ventajas: son más baratos y ahorran muuuuuccchhoooo dinero a las aseguradoras.
9 K 78
Barney_77 #13 Barney_77 *
#4 No te drogues. Vivirás más y mejor.
4 K 42
#8 Barriales
#1 pepe y bos, votarán en contra.
0 K 8
#9 Borgiano
#8 Da igual, hay mayoría progesista en el congreso... según Sánchez.
0 K 8
Imag0 #11 Imag0 *
#1 Personalmente la experiencia que he tenido con el 0,0 ha sido cuanto menos curiosa. Concretamente en Brasil hay lo que se llama "Ley Seca". De palabras de una conocida personal y policía brasileña "no puedes haber tomado una sola cerveza en las últimas 12 horas", si das 0,0001 vas preso sin juicio de 6 meses a 3 años, no hace falta explicar qué significa eso en una cárcel de Brasil.

A efectos prácticos, cuando la policía hacía los controles corría la voz por los grupos…   » ver todo el comentario
1 K 21
mefistófeles #16 mefistófeles
#11 No es Brasil...pero yo he visto a la gente avisándose de los controles de alcohol en la ciudad, en fiestas, navidades y fines de semana.

Así que igual, sí somos como Brasil...
0 K 10
SeñorPresunciones #20 SeñorPresunciones
#11 Sí, la ley es dura pero no tanto como para 0,0001...

Esto es lo que dice Gepeto:

La ley brasileña es muy estricta con respecto al alcohol y la conducción. La normativa se rige principalmente por el Código de Tránsito Brasileiro (CTB), que fue endurecido significativamente con la Lei Seca n° 11.705/2008 y posteriores enmiendas. La tolerancia es prácticamente cero.

1. LÍMITE DE ALCOHOL EN SANGRE Y TOLERANCIA

Según el artículo 165 del CTB, está expresamente prohibido conducir:
- Con…   » ver todo el comentario
0 K 12
Eibi6 #19 Eibi6
#1 yo sigo esperando que den él dato de cuantos accidentes de producen entre él 0'0 y él límite actual para justificar ese "no hay excusa" que dice él señor Navarro

Yo puedo comprar él bajar él límite si está justificado en datos, él 0'0 no lo compro, un minimo margen de error para poder usar él oraldine por las mañanas debería de existir
0 K 9
#7 Alberto_meneame
Yo haría que le revisaran la tasa de alcohol al de la dgt que se le ocurrió la tontería de la baliza v16
3 K 27
PauMarí #12 PauMarí *
#7 quizá ese no ha sido tanto un caso de "condiciones mermadas" sinó más bien uno de "comisiones aseguradas".
:-D :wall:
1 K 19
El_Jevi #14 El_Jevi
Soy partidario de 0,0 al volante, pero también soy partidario de mejorar y ampliar la oferta de transporte público para poder tomarme una cerveza o las que quiera y poder volver a casa sin que un taxi o VTC me saque los higadillos.
2 K 19
Stieg #5 Stieg
Pues no estoy de acuerdo. Te tomas una cerveza y no por eso conduces peor. Te tomas 3 y está claro que sí.
1 K 18
rob #3 rob
Ya veo a Aznar protestando otra vez.
Personalmente creo que la tasa debiera ser 0.
1 K 17
#2 tromperri
No sea que las aseguradoras no ganen tanto como deben.
0 K 9

