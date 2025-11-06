La DGT urge al Congreso a aprobar la rebaja de la tasa de alcohol: «No hay excusa»

Madrid (EFE).- El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha emplazado a los grupos parlamentarios a aprobar «cuanto antes» la rebaja del límite máximo de tasa de alcoholemia al volante, que pasaría de 0,5 gramos por litro en sangre a 0,2 (0,1 miligramos por litro de aire aspirado). «No hay excusa», ha afirmado el responsable de la Dirección General de Tráfico (DGT) en el acto de presentación del informe «La movilidad a lo largo del tiempo», realizado por Dekra, en colaboración con la Fundación Mapfre.
Te drogas un viernes y das hasta el miércoles siguiente. Aunque ya no estés bajo los efectos.
Los análisis se basan en metabolitos, están en tu cuerpo aunque ya no haya efectos.
Pero claro esos test tienen dos ventajas: son más baratos y ahorran muuuuuccchhoooo dinero a las aseguradoras.
A efectos prácticos, cuando la policía hacía los controles corría la voz por los grupos… » ver todo el comentario
Así que igual, sí somos como Brasil...
Esto es lo que dice Gepeto:
La ley brasileña es muy estricta con respecto al alcohol y la conducción. La normativa se rige principalmente por el Código de Tránsito Brasileiro (CTB), que fue endurecido significativamente con la Lei Seca n° 11.705/2008 y posteriores enmiendas. La tolerancia es prácticamente cero.
1. LÍMITE DE ALCOHOL EN SANGRE Y TOLERANCIA
Según el artículo 165 del CTB, está expresamente prohibido conducir:
- Con… » ver todo el comentario
Yo puedo comprar él bajar él límite si está justificado en datos, él 0'0 no lo compro, un minimo margen de error para poder usar él oraldine por las mañanas debería de existir
Personalmente creo que la tasa debiera ser 0.