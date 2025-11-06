La DGT urge al Congreso a aprobar la rebaja de la tasa de alcohol: «No hay excusa»

Madrid (EFE).- El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha emplazado a los grupos parlamentarios a aprobar «cuanto antes» la rebaja del límite máximo de tasa de alcoholemia al volante, que pasaría de 0,5 gramos por litro en sangre a 0,2 (0,1 miligramos por litro de aire aspirado). «No hay excusa», ha afirmado el responsable de la Dirección General de Tráfico (DGT) en el acto de presentación del informe «La movilidad a lo largo del tiempo», realizado por Dekra, en colaboración con la Fundación Mapfre.