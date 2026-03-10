La DGT activa una campaña con drones y helicópteros que durará solo hasta el domingo: qué debes hacer para evitar la multa

La elevada cifra de víctimas mortales sin cinturón o sillita impulsa a la DGT a desplegar una campaña especial, combinando controles presenciales y vigilancia aérea, para concienciar y sancionar a quienes ponen en riesgo su vida. Más de 150 personas fallecidas en accidentes de tráfico en 2025 no llevaban puesto el cinturón de seguridad o el sistema de retención infantil adecuado. Estas cifras, sacadas de datos provisionales de la Dirección General de Tráfico (DGT), reflejan la magnitud de un problema que, lejos de resolverse, sigue cobrándose