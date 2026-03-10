edición general
La DGT activa una campaña con drones y helicópteros que durará solo hasta el domingo: qué debes hacer para evitar la multa

La elevada cifra de víctimas mortales sin cinturón o sillita impulsa a la DGT a desplegar una campaña especial, combinando controles presenciales y vigilancia aérea, para concienciar y sancionar a quienes ponen en riesgo su vida. Más de 150 personas fallecidas en accidentes de tráfico en 2025 no llevaban puesto el cinturón de seguridad o el sistema de retención infantil adecuado. Estas cifras, sacadas de datos provisionales de la Dirección General de Tráfico (DGT), reflejan la magnitud de un problema que, lejos de resolverse, sigue cobrándose

woody_alien #1 woody_alien
¿No hacer el gilipollas y respetar las normas de tráfico?
paumal #2 paumal *
Edit: lo que diga #1
Spirito #3 Spirito *
#1 ¡Qué cosas tenéis algunos, eh! ¬¬

#2 Sí, eso, tú dale vidilla a #1 xD
#4 marcotolo *
el publico objetivo del titular deben ser,
los iluminados estos que reclaman,
poder beber 10 cervezas y conducir a 200kmh por nacional
josde #5 josde
#4 Te faltan los que siguen con el móvil usándolo cuando conducen.
calde #9 calde
#5 es que si no la vida se hace muy aburrida... :shit:
manzitor #6 manzitor
Viajar de noche
#7 daniMate
Conducir bien. Es fácil.
Solo hay que ser capaz de controlar el coche a tu voluntad y no pensar que estás en un vídeojuego.
#8 Sevende
Vaya titular absurdo, ni el click de merece :palm:
