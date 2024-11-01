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Detenidos durante horas 40 israelíes a su llegada al aeropuerto de Moscú

Detenidos durante horas 40 israelíes a su llegada al aeropuerto de Moscú

Estuvieron retenidos durante cinco horas sin agua, comida ni acceso a un baño, y varios de ellos fueron interrogados por su supuesta implicación en la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán.

| etiquetas: detenidos , moscú , israel
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9 comentarios
14 2 0 K 155 actualidad
#1 DenisseJoel
Y mientras, en la UE, los genocidas vienen y se van cuando quieren, pese a las numerosas pruebas de crímenes de guerra y actos atroces publicadas en redes sociales por colonos con doble pasaporte.
10 K 131
Supercinexin #7 Supercinexin
#1 Los soldados asesinos se fotografían demoliendo mezquitas, escuelas y hospitales entre memes y risas, lo suben todo a TikTok y luego se van a echarse unos bailoteos a los festivales de Alemania y de Holanda.
1 K 23
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Una pena no acabaran en Siberia.
4 K 48
#6 meneandotela *
Bueno, yo he estado retenida por la Guardia Civil en un control durante 5 horas, y aquí sigo.

Fdo. Ester Muñoz.
4 K 41
suppiluliuma #8 suppiluliuma
... tras la puesta en libertad de los viajeros israelíes, un portavoz del FSB declaró que "Nos sentimos muy decepcionados. Esperábamos aprender nuevas y excitantes formas de cometer crímenes contra la humanidad, pero, tras un interrogatorio exhaustivo, hemos llegado a la conclusión de que no tenemos nada que aprender de los israelíes." :troll:
3 K 17
XtrMnIO #3 XtrMnIO
A ver qué dice el genocida al respeto... Con Putin si que no se mete...
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#9 Onaj
Me alegra vivir en un estado de derecho donde no se encierra a nadie y se le corta el acceso a la alimentación violando sus derechos humanos porque venga de un país donde una mayoría, no una totalidad, apoya un genocidio.
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TripleXXX #4 TripleXXX
En su casita robada seguro que están muy a gusto.
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menéame