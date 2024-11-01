edición general
21 meneos
53 clics
Detenidos por delito de odio al incendiar una casa con gente vulnerable dentro

Detenidos por delito de odio al incendiar una casa con gente vulnerable dentro

Los cuatro presuntos autores habrían cometido los hechos utilizando líquido inflamable y cartones, los cuales habrían introducido en el interior de la vivienda tras romper una ventana y puerta de acceso, todo ello motivado por razón de odio por la situación de vulnerabilidad social de las víctimas.

| etiquetas: delito de odio , aporofobia , torres de la alameda
17 4 0 K 370 actualidad
6 comentarios
17 4 0 K 370 actualidad
Delay #1 Delay
Por si alguien se pregunta la nacionalidad, son españoles de bien, los mismos del pasado julio: www.meneame.net/m/actualidad/camara-oculta-sospecha-asi-atrapo-guardia
2 K 39
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
#1 Demasiada información para los "generación del 88". xD
0 K 16
g3_g3 #5 g3_g3 *
Cuando son españoles si está bien preguntarse su nacionalidad pero cuando son extranjeros está mal?

Hay que joderse con el doble rasero.

Iba para #_1.
1 K 23
MIrahigos #6 MIrahigos
Que tengas que remarcar su nacionalidad española no hace nada más que desbaratar el doble sentido de tu insinuación, cuando debería ser norma que la nacionalidad de los delincuentes de cualquier noticia fuese española por una simple cuestión de estadistica, cantidad de españoles por cantidad e inmigrantes, al remarcar su nacionalidad lo tratas como una excepción.
0 K 10
BenitoCameIa #3 BenitoCameIa
No es más que un caso aislado
0 K 6
#4 ernovation
Veo un poco raro esto del odio contra la vulnerabilidad. Si me dijeras odio racial, o incluso aporofobia,... pero esto es raro.

Entonces, esto de la vulnerabilidad es una cosa que dificulta los deshaucios. Tiene más sentido que quieran asustarles para que abandonen el inmueble.
0 K 6

menéame