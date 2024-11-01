Detenidos por delito de odio al incendiar una casa con gente vulnerable dentro

Los cuatro presuntos autores habrían cometido los hechos utilizando líquido inflamable y cartones, los cuales habrían introducido en el interior de la vivienda tras romper una ventana y puerta de acceso, todo ello motivado por razón de odio por la situación de vulnerabilidad social de las víctimas.
Entonces, esto de la vulnerabilidad es una cosa que dificulta los deshaucios. Tiene más sentido que quieran asustarles para que abandonen el inmueble.