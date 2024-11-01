Detenidos cuatro menores por intentar provocar un descarrilamiento de trenes en Elche

La Policía Local de Elche ha detenido a cuatro menores de edad por intentar provocar un descarrilamiento de trenes al colocar en las vías objetos contundentes que obstaculizaba en el paso. La rápida intervención de los agentes ha evitado un grave accidente en una línea muy transitada de Cercanías, según fuentes municipales.
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Viendo las fotos, me parece tremendamente exagerado. En cuanto pase el tren el carrito de la compra la manda a Cuenca y la piedra esa la destroza sin inmutarse.
Y lo digo con conocimiento de causa, pues yo hice algo parecido cuando era un chaval de 12 o 13 años (Ha llovido mucho ), cerca del parque donde jugábamos había una vía de tren que dividía el barrio en… » ver todo el comentario
1º el carrito puede causar destrozos
2º La piedra, es bastante tocha... y puede mandarla a cuenca y herir a alguien...
Y en este caso, si el objetivo era "descarrilar" el tren, no es simplemente ver como se rompen piedrecitas... es querer intentar sacar un tren de la via.