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Detenido el exciclista Óscar Freire por un presunto delito de maltrato a su mujer

Detenido el exciclista Óscar Freire por un presunto delito de maltrato a su mujer

El exciclista cántabro Óscar Freire, tricampeón mundial, ha sido detenido este domingo tras ser denunciado por su mujer por un supuesto delito de malos tratos en el ámbito familiar, consistente en agresiones, amenazas, vejaciones y acoso. La esposa acudió el domingo, sobre las 14.00 horas, al puesto de la Guardia Civil de Torrelavega para denunciar al exciclista, con el que tiene tres hijos (dos de ellos aún menores en la actualidad), del que está en proceso de divorcio y con el que no convive desde noviembre de 2025.

| etiquetas: detención , óscar freire , presunto delito , maltrato , mujer
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14 comentarios
14 3 0 K 185 actualidad
#13 Tensk
Hummm... a ver qué sale de la investigación, que por lo que dice debería haber multitud de testigos y esos localizadores y demás pues... habrá que demostrarlo y sería fácil si son verdad ¿no?

Al tiempo.
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Nylo #5 Nylo
En este caso concreto la historia que relata ella me resulta 100% creíble. Veremos en qué acaba la cosa. El Freire este me parece un mierdas. Qué mal llevan algunos ex-deportistas su ocaso profesional.
0 K 10
#12 Jacusse
#5 " la historia es creíble ".

Meritazo!
2 K 33
#8 Jacusse
Habla de un incidente en misa con muchos testigos... Muy claro ha de haber sido para que el abogado de ella le aconseje denunciar.

Difícil para Freire. En proceso de divorcio y con esta denuncia: la ley es la ley.
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#14 tpm1
#8 El abogado de Elisa Mouliaá también le aconsejó denunciar.
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#9 lestat
Alega que ella se disfrazó de semáforo y por eso lo la vio.

Era por hacer un chiste xD
0 K 6
mondoxibaro #1 mondoxibaro
Menuda joyita..."Yo valgo mucho más que tú, eres una chica muy corriente. Esto yo me lo merezco y tú me lo tienes que perdonar", le habría dicho a la mujer en relación con sus otras relaciones con estas mujeres."
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bronco1890 #2 bronco1890
#1 Eso dice ella, sí
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elGude #3 elGude
#2 Como se nota que el acusado es blanco y rico.
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#6 rystan
#1 Creerse la acusación, en esta clase de denuncias, es harto temerario.
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#4 rystan
ser denunciado por su mujer por un supuesto delito de malos tratos en el ámbito familiar

Esto no significa nada. Casi siempre son denuncias falsas.

del que está en proceso de divorcio

Vamos, que sin el casi.
3 K -16
Nylo #7 Nylo *
#4 Casi siempre son denuncias falsas.

Se producen bastantes denuncias falsas instrumentales, sí. Pero lo de casi siempre es muy falso, afortunadamente. Hay muchas malas pécoras pero no tantas como buenas personas. Pasa lo mismo entre los hombres.
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#10 azenbugranto
#4 El bulo de las denuncias falsas que no falte en meneame.
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elGude #11 elGude *
#10 Es que el acusado es blanco, si fuera gitano, inmigrante (pobre) o de izquierdas, nadie lo defendería.
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menéame