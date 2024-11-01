Detenido el exciclista Óscar Freire por un presunto delito de maltrato a su mujer

El exciclista cántabro Óscar Freire, tricampeón mundial, ha sido detenido este domingo tras ser denunciado por su mujer por un supuesto delito de malos tratos en el ámbito familiar, consistente en agresiones, amenazas, vejaciones y acoso. La esposa acudió el domingo, sobre las 14.00 horas, al puesto de la Guardia Civil de Torrelavega para denunciar al exciclista, con el que tiene tres hijos (dos de ellos aún menores en la actualidad), del que está en proceso de divorcio y con el que no convive desde noviembre de 2025.