edición general
6 meneos
24 clics
Detenidas 'in fraganti' 19 personas en Madrid por pintar en vagones de Metro durante la noche de Halloween

Detenidas 'in fraganti' 19 personas en Madrid por pintar en vagones de Metro durante la noche de Halloween

A los detenidos se les acusa de varios delitos de daños, desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, resistencia y desobediencia.

| etiquetas: detenidos , madrid , vagones , metro , halloween
6 0 0 K 73 actualidad
1 comentarios
6 0 0 K 73 actualidad
alcama #1 alcama
Que lo paguen
2 K 30

menéame