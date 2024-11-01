edición general
22 meneos
70 clics
Detectan el cáncer con una gota de sangre: "Lo único que falta es la cuestión comercial"

Detectan el cáncer con una gota de sangre: "Lo único que falta es la cuestión comercial"

Es una de las científicas más reconocidas de España y el éxito que consiguió en el laboratorio podría revolucionar las ciencias médicas. ¿Se puede implementar de forma masiva? Laura Lechuga es doctora en Química y lleva casi toda su vida dedicada al desarrollo científico de los biosensores. Conocida a nivel mundial con más de 270 publicaciones científicas y numerosos reconocimientos -entre los que se destacan el Premio Nacional de Investigación Juan de la Cierva y Premio Nacional de Nanotecnología-, su último logro parece de ciencia ficción.

| etiquetas: detectar , cancer , gota , sangre , nuevo , descubrimiento , laura lechuga
17 5 0 K 378 ciencia
13 comentarios
17 5 0 K 378 ciencia
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Con una simple gota de sangre ha conseguido detectar diferentes tipos de cáncer en estadío temprano. Al mejor estilo de la medición de azúcar que hacen los diabéticos, un pinchazo es suficiente para identificar virus, bacterias o tumores.
0 K 20
tdgwho #2 tdgwho
No existe algo llamado "el cáncer"

Son muchas enfermedades, en muchos órganos, de muchos tipos.

Salvo milagro, no existirá "una cura contra el cáncer" sino múltiples curas, cada auna adaptada a ese concreto.

Y lo mismo pasa con la detección.

Curioso apellido xD
0 K 9
Veelicus #3 Veelicus
Esperemos que reciban todo el apoyo que merecen y en unos pocos años podamos acceder a bajo costo a estas soluciones
0 K 13
Urasandi #7 Urasandi
#3 Como Theranos. A ver las evidencias...
0 K 12
Veelicus #11 Veelicus
#7 Esto parece mas serio.
0 K 13
placeres #4 placeres *
Lo mencionan de pasada pero el principal problema es THERANOS y su estafadora, que prometió ese milagro hace unos años.

Normal que el resto del mundo mire un trabajo de laboratorio de 40 pacientes con mucho escepticismo. Por muy respetado que sea el equipo montado es un salto grande… y sinceramente algo innecesario (sacar sangre es fácil, el coste por análisis es mucho más importante)

Igualmente tampoco me creo lo de la conspiración, solo las aseguradoras ya estarían salivando con una detección temprana y masiva que les permitiera filtrar clientes o reducir costes sin llegar a cirugía.
1 K 23
unodemadrid #5 unodemadrid
#4 A mi no es tan fácil sacarme sangre xD xD , temo a las agujas, no duermo desde el día anterior al análisis y cuando llego allí no paro de sudar como un pollo. No puedo soportar ver agujas y sentir que la sangre abandona mi cuerpo por la aguja.
2 K 29
Ishkar #8 Ishkar
#5 Para una sola gota (como indican) normalmente ahora usan un cacharrito de plástico con un muelle y una miniaguja que hace un pinchazito y luego presionan un poco para que salga sangre. Es lo que suelen usar los diabéticos para controlar. Así que supongo para casos como el tuyo sería mejor que extracción de sangre.
1 K 16
unodemadrid #10 unodemadrid
#8 Si duda, que salga una gota me da igual. Mi problema son las agujas y que salga sangre a través de ella.
1 K 16
#13 Jodere
#10 Los diabetos lo usan y ni aguja visible lleva, es en el dedo y ni te enteras.
0 K 10
#12 Jodere
#5 Para eso están los mazos de fibra, te aplican un tratamiento con uno y ya te sacan la sangre que quieran
0 K 10
ewok #6 ewok
#4 En Galicia hubo otras iniciativas similares desde hace años, por ejemplo este kit de 2021 de la USC: www.usc.gal/es/node/27530
0 K 12
arturios #9 arturios
Supongo que usarán múltiples biosensores, ahora te detectan el covid, la gripe y la calvicie de golpe (bueno, esta última es de un vistazo).
0 K 10

menéame