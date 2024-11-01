Detectan el cáncer con una gota de sangre: "Lo único que falta es la cuestión comercial"

Es una de las científicas más reconocidas de España y el éxito que consiguió en el laboratorio podría revolucionar las ciencias médicas. ¿Se puede implementar de forma masiva? Laura Lechuga es doctora en Química y lleva casi toda su vida dedicada al desarrollo científico de los biosensores. Conocida a nivel mundial con más de 270 publicaciones científicas y numerosos reconocimientos -entre los que se destacan el Premio Nacional de Investigación Juan de la Cierva y Premio Nacional de Nanotecnología-, su último logro parece de ciencia ficción.