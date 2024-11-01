Detectan el cáncer con una gota de sangre: "Lo único que falta es la cuestión comercial"

Es una de las científicas más reconocidas de España y el éxito que consiguió en el laboratorio podría revolucionar las ciencias médicas. ¿Se puede implementar de forma masiva? Laura Lechuga es doctora en Química y lleva casi toda su vida dedicada al desarrollo científico de los biosensores. Conocida a nivel mundial con más de 270 publicaciones científicas y numerosos reconocimientos -entre los que se destacan el Premio Nacional de Investigación Juan de la Cierva y Premio Nacional de Nanotecnología-, su último logro parece de ciencia ficción.
Son muchas enfermedades, en muchos órganos, de muchos tipos.
Salvo milagro, no existirá "una cura contra el cáncer" sino múltiples curas, cada auna adaptada a ese concreto.
Y lo mismo pasa con la detección.
Curioso apellido
Normal que el resto del mundo mire un trabajo de laboratorio de 40 pacientes con mucho escepticismo. Por muy respetado que sea el equipo montado es un salto grande… y sinceramente algo innecesario (sacar sangre es fácil, el coste por análisis es mucho más importante)
Igualmente tampoco me creo lo de la conspiración, solo las aseguradoras ya estarían salivando con una detección temprana y masiva que les permitiera filtrar clientes o reducir costes sin llegar a cirugía.