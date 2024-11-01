Despiden a Indurain por estar de baja… o algo así.

edición general
¿Os acordáis del trabajador que falsificó su parte de baja dos veces el mismo día? ¿Y del funcionario del Ayuntamiento que dio de alta en la SS a su novia, a su exnovia y a su excuñada? Pues hoy os traemos el caso de Alonso, al que despidieron por hacer unas duras rutas de bicicleta de montaña mientras estaba de baja por lesión del hombro. ¿Pero cómo lo supo la empresa? ¿Le siguió un detective en otra bicicleta vestido con ropa de camuflaje?

Kantinero #1 Kantinero *
Muy bien por Laboro, a los trabajadores jetas también hay que denunciarlos
Este encima de jetas, tonto
8
EpifaníaLópez #6 EpifaníaLópez *
Está una colega cubriendo una baja de un profe interino que lleva desde septiembre de baja porque el día antes de empezar las clases "le daba ansiedad enfrentarse al alumnado el primer día". Pero cobrar su salario íntegro, lleva 5 meses cobrándolo (en los funcionarios se compensa la baja y el resto hasta el 100% lo paga la Administración).
Y otro llegó a cubrir una baja de 1 mes de una profe que se había caído y al día siguiente de tomar posesión, pasa de ir a clase, se va al médico…   » ver todo el comentario
6
Robus #7 Robus
#6 Si no permitiesen que los padres se acercasen a las escuelas y les prohibiesen el uso del Whatsapp con otros padres, la mayoría de bajas por ansiedad de los maestros desaparecerían.
0
#11 sliana
#7 solo las de verdad.
1 K 10
EpifaníaLópez #14 EpifaníaLópez
#7 Estos que yo te cuento son profes de FP, así que los padres no cuentan como factor.
1
makinavaja #10 makinavaja
#6 Lo de las bajas de los funcionarios da para hablar muuuuuucho..... :troll: :troll:
1
EpifaníaLópez #15 EpifaníaLópez
#10 Lo que yo desconocía es que no es exclusivo de los que aprobaron la oposición, sino que los de las listas también son listos.
0
yopasabaporaqui #2 yopasabaporaqui
Trabajadores así nos j** a todos.
4
shake-it #5 shake-it
#2 Exactamente. Primero joden a sus compañeros, que tendrán mayor carga de trabajo y después joden a todo el colectivo de trabajadores, dando argumentos a los empresaurios explotadores y a los fachapobres lamebotas.
3
#12 EISev
#0 ha salido ya por aquí

Pone el enlace #9
0 K 15
Thornton #16 Thornton
#9 Auque el tema de la noticia es el mismo, creo el análisis de laboro es mucho más profundo desde el puto de vista jurídico.

#0
#0
1
Kantinero #13 Kantinero
En otro orden de cosas lo de INdurain en el titular no lo veo muy correcto y cuando menos debería de ir entrecomillado
2
#3 anamabel
De CCOO tenía que ser...
1
Robus #8 Robus
No se yo si las redes sociales han provocado más rupturas y despidos que creado parejas y contratos laborales... :roll:
0
Alegremensajero #4 Alegremensajero
El lápiz más afilado del estuche sin ninguna duda...
0

