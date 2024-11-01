Despiden a Indurain por estar de baja… o algo así.

¿Os acordáis del trabajador que falsificó su parte de baja dos veces el mismo día? ¿Y del funcionario del Ayuntamiento que dio de alta en la SS a su novia, a su exnovia y a su excuñada? Pues hoy os traemos el caso de Alonso, al que despidieron por hacer unas duras rutas de bicicleta de montaña mientras estaba de baja por lesión del hombro. ¿Pero cómo lo supo la empresa? ¿Le siguió un detective en otra bicicleta vestido con ropa de camuflaje?