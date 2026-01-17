edición general
El Despertar: la derecha joven que impacta en las redes congrega a más de 6.000 fieles en Madrid

Un acto en el Palacio Vistalegre reúne a algunos de los nombres más sonados de un nuevo conservadurismo que nace fuera de la órbita partidista

MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
"España necesita más Mercadonas y menos inspectores de hacienda. Los Santos del siglo XXI serán empresarios o no serán”

El Despertar. xD xD xD
ipanies #2 ipanies
Maravilloso, todo lo que aparezca para fragmentar la derecha me parece lo mejor posible. Enhorabuena a todos menos a los que tengan que compartir espacio con los asistentes a estas mierdas... Las turras sobre el libre mercado y lo increíblemente buena que es la farlopa que deben meter está gente debe ser insufrible!!!
#3 casicasi
'Dios, patria y mercado'.

Ninguna de esas tres cosas son compatibles con las otras dos.
