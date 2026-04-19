Revisión de los umbrales de despublicación de noticias en portada

El script selecciona como candidatas las noticias publicadas que llevan al menos 14 minutos en portada y cuyo número de negativos supera un quinto de los positivos. Para cada candidata calcula dos valores: la suma del karma de los votantes negativos y la suma del karma de los votantes positivos, ambas limitadas a las últimas 24 horas. Solo cuentan los votos de usuarios con un karma mínimo (> 6.0 para negativos, > 7.4 para positivos), lo que filtra cuentas nuevas o de bajo karma para evitar abusos.
| etiquetas: negativos , bulos , descarte
Porcentaje de karma de historia que sufre un «depublish» y vuelve a pendientes: 5 registros
Fuente: www.meneame.net/values
¿Y aquí quizá el código?
function depublish($site_id)
{
// send back to queue links with too many negatives
global $db, $globals;
Fuente: github.com/Meneame/meneame.net/blob/master/scripts/discard3.php
www.meneame.net/story/pillan-app-verificacion-edad-ue-proporcionando-p
Supongo que se debía a que se alineaba con el posicionamiento que tienen muchos con el debate de fondo, lo cuál no crítico porque me parece legítimo. Lo que no es legítimo es fundamentarlo en argumentos falaces.
www.meneame.net/go?id=4168048
Esta noticia de ellos también llegó a portada y no se puede considerar bulo porque sí hubo incendio, pero tanto el titular como el contenido están a un nivel de sensacionalismo digno del "periodismo" deportivo.
Avanzamos
Mientras no se contengan a esas camarillas esto irá de mal en peor
<?php
include '../config.php';
include 'utils.php';
include mnminclude.'external_post.php';
$now = time();
$max_date = 'DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 15 MINUTE)';
$min_date = 'DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 24 HOUR)';
echo "STARTING delete non validated usersn";
// Delete not validated users
$db->query('
DELETE FROM users
WHERE (
user_date < DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 12 HOUR)
AND user_date > DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 24 HOUR)… » ver todo el comentario
Al menos a mi me pasó una vez.
Supongo que se deshabilitaria
Filtro de karma mínimo de los votantes. Solo cuentan los votos negativos de usuarios con karma > 6.0 y los positivos de usuarios con karma > 7.4. Si los negativos vienen de cuentas con karma bajo, no se contabilizan. Una noticia puede tener 30 negativos visibles pero si la mayoría son de usuarios con karma bajo, la suma de karma negativo real puede ser muy pequeña.
La condición de un quinto.… » ver todo el comentario
Por otro lado no veo mal que los de karma por debajo de 6 no tengan ese privilegio, ya sea por abuso o por negativo
Otra cosa es si, por ejemplo, fuese duplicada. Ahí no debería haber mucha duda en la mayoría de casos, aunque ya sé que aquí el concepto de duplicada es de lo más voluble. Por otro lado, hay ejemplos manifiestos de… » ver todo el comentario
Y están las otras que comento, que repito que paso de buscar pero que tengo… » ver todo el comentario