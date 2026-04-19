edición general
13 meneos
49 clics

Revisión de los umbrales de despublicación de noticias en portada

El script selecciona como candidatas las noticias publicadas que llevan al menos 14 minutos en portada y cuyo número de negativos supera un quinto de los positivos. Para cada candidata calcula dos valores: la suma del karma de los votantes negativos y la suma del karma de los votantes positivos, ambas limitadas a las últimas 24 horas. Solo cuentan los votos de usuarios con un karma mínimo (> 6.0 para negativos, > 7.4 para positivos), lo que filtra cuentas nuevas o de bajo karma para evitar abusos.

| etiquetas: negativos , bulos , descarte
11 2 0 K 138 actualidad
20 comentarios
11 2 0 K 138 actualidad
Comentarios destacados:    
dunachio #7 dunachio
#0 Eso existió siempre, y te digo más, si votabas negativo a una noticia ya publicada y ésta se autodescartaba, se premiaba a los que habían votado negativo con 0,20 de karma y se penalizaba al que mandó la noticia con -1,10 de karma (que realmente era -0,10, ya que por la publicada le daban +1 de karma) . Si esto ya no existe es porque lo habréis quitado, vamos, digo yo. :-P
4 K 64
Pertinax #1 Pertinax *
Ya tocaba, que a veces se cuelan en portada obvios bulos indescabalgables.
1 K 31
#9 Jacusse
Me parece bien. Así se pueden sacar de circulación esas noticias que los delays y otros talibanes de karma 20 meten en portada con 15 meneos... De esas de un tweet de publico.es
1 K 30
sorrillo #10 sorrillo *
#0 ¿No será esto lo que ya está funcionando ahora?

Porcentaje de karma de historia que sufre un «depublish» y vuelve a pendientes: 5 registros
Fuente: www.meneame.net/values

¿Y aquí quizá el código?

function depublish($site_id)
{
// send back to queue links with too many negatives
global $db, $globals;

Fuente: github.com/Meneame/meneame.net/blob/master/scripts/discard3.php
1 K 23
imparsifal #15 imparsifal
#10 Sí, he actualizado el texto
0 K 11
Cachopín #6 Cachopín
Siempre existieron noticias que subían a portada y luego eran sacadas de la misma si tenían muchos negativos. Funcionó durante década y media. ¿Estáis tocando mucho el algoritmo o qué pasa? Lo que funcionaba deja de funcionar.
1 K 21
Ovlak #5 Ovlak *
Supongo que un claro ejemplo reciente fue esta "noticia" que, como poco, era sensacionalista (para mí directamente un bulo basado en tweets desinformadores o tergiversados) que llegó a portada a pesar de que ya en el primer comentario se alertaba de que era pura basura.
www.meneame.net/story/pillan-app-verificacion-edad-ue-proporcionando-p

Supongo que se debía a que se alineaba con el posicionamiento que tienen muchos con el debate de fondo, lo cuál no crítico porque me parece legítimo. Lo que no es legítimo es fundamentarlo en argumentos falaces.
1 K 19
#14 Eukherio
#5 Yo creo que ese puede ser más un caso de un medio que realmente ha dejado de ser fiable.

www.meneame.net/go?id=4168048

Esta noticia de ellos también llegó a portada y no se puede considerar bulo porque sí hubo incendio, pero tanto el titular como el contenido están a un nivel de sensacionalismo digno del "periodismo" deportivo.
0 K 8
jonolulu #11 jonolulu
Reforzando el voto negativo :shit:

Avanzamos :palm:
0 K 14
Pacman #8 Pacman
Es una opción interesante, pero será politizada por las camarillas presentes

Mientras no se contengan a esas camarillas esto irá de mal en peor
1 K 14
imparsifal #12 imparsifal
Ahora mismo esto es lo que hay en discard:

<?php
include '../config.php';
include 'utils.php';
include mnminclude.'external_post.php';

$now = time();
$max_date = 'DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 15 MINUTE)';
$min_date = 'DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 24 HOUR)';

echo "STARTING delete non validated usersn";

// Delete not validated users
$db->query('
DELETE FROM users
WHERE (
user_date < DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 12 HOUR)
AND user_date > DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 24 HOUR)…   » ver todo el comentario
0 K 11
ombresaco #3 ombresaco
Eso ya existía, no?
Al menos a mi me pasó una vez.
Supongo que se deshabilitaria
0 K 11
imparsifal #13 imparsifal
Hay varias razones por las que una noticia con muchos negativos puede sobrevivir al depublish:

Filtro de karma mínimo de los votantes. Solo cuentan los votos negativos de usuarios con karma > 6.0 y los positivos de usuarios con karma > 7.4. Si los negativos vienen de cuentas con karma bajo, no se contabilizan. Una noticia puede tener 30 negativos visibles pero si la mayoría son de usuarios con karma bajo, la suma de karma negativo real puede ser muy pequeña.

La condición de un quinto.…   » ver todo el comentario
0 K 11
jonolulu #16 jonolulu
#13 El tema es, ¿qué lleva a tomar esta determinación? ¿Casos concretos? ¿Algo general?

Por otro lado no veo mal que los de karma por debajo de 6 no tengan ese privilegio, ya sea por abuso o por negativo
0 K 14
imparsifal #17 imparsifal
#16 Pues hay quejas de que se descarta poco. Por eso lanzo este sondeo. Lo mismo no hace falta tocar
0 K 11
#4 Tensk
Ufff... me parece que los valores de ejemplo para echar atrás son muy pocos votos negativos para lo que serían noticias obre todo de corte político. En cuando el bando "contrario" al meneo aparezca, adiós meneo, por muy correcto (lo que esto sea) que fuese el meneo.

Otra cosa es si, por ejemplo, fuese duplicada. Ahí no debería haber mucha duda en la mayoría de casos, aunque ya sé que aquí el concepto de duplicada es de lo más voluble. Por otro lado, hay ejemplos manifiestos de…   » ver todo el comentario
0 K 11
#18 Pitchford
#4 Los casos que he visto de llegar a portada la duplicada y no la original han sido por una de estas tres causas: prestigio del usuario que la ha enviado, prestigio del medio enlazado o diferencias en cuanto a la velocidad de entrada de nuevas publicaciones.
0 K 20
#19 Tensk
#18 Teniendo en cuenta que yo creo que te dejas el que me parece verdadero motivo de ello: la hora a la que se publica la original y la duplicada, el motivo es irrelevante. Y ojo, no me refiero a esas que se menean pero luego se cancelan y luego se suben de nuevo por otro medio y blablabla, no, me refiero a aquellas que la primera se sube, tiene poco "engagement" de ese, y una segunda sí se sube a portada.


Y están las otras que comento, que repito que paso de buscar pero que tengo…   » ver todo el comentario
1 K 31
porto #20 porto
#4 #18 Imaginemos una noticia de la que se sube un meneo en alemán y con tratamiento sensacionalista, un tiempo después se sube otro meneo sobre la misma noticia pero en castellano y con un tratamiento correcto. Yo no veo mal que llegue a portada la "duplicada".
1 K 30
Mesto #2 Mesto *
No había algo así como “retirada de portada” cuando se acumulaba mucho voto negativo?
0 K 7

menéame