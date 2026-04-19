Revisión de los umbrales de despublicación de noticias en portada

El script selecciona como candidatas las noticias publicadas que llevan al menos 14 minutos en portada y cuyo número de negativos supera un quinto de los positivos. Para cada candidata calcula dos valores: la suma del karma de los votantes negativos y la suma del karma de los votantes positivos, ambas limitadas a las últimas 24 horas. Solo cuentan los votos de usuarios con un karma mínimo (> 6.0 para negativos, > 7.4 para positivos), lo que filtra cuentas nuevas o de bajo karma para evitar abusos.