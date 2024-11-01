Pillan a la app de verificación de edad de la UE proporcionando a la Policía todos los datos personales que almacena

Europa anunció durante el día de ayer una nueva aplicación con la que proteger a los menores de edad del contenido que se publica diariamente en Internet. Pese a que en el momento de la presentación uno de los aspectos que se destacó fueron las garantías de privacidad, apenas 24 horas después han desmontado por completo este argumento. Una situación que ha levantado todo tipo de críticas que deja en muy mal lugar al trabajo realizado por el organismo europeo.
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Me hizo recordar la app de la Liga que escuchaba a la hora del partido a ver si estabas en un bar para mandar la ubicación...
Y lo de que proporciona todos los datos a la policía, el señor tuitero lo dice en base a que hay una variable clientSecret.
Ya está, como esa variable existe, pues la policía te puede leer todos tus datos, queda demostrado.
Bueno, al menos se puede ver que la app es de código abierto.
Añado: Ah, y no han pillado a la app enviando datos a la policía, como afirma el titular.
La táctica de siempre: usar un motivo con el que todo el mundo está de acuerdo y con la excusa de la seguridad, el gobierno se pela siglos de lucha por los derechos.
Que Europa está involucionando es un hecho con tanto aspirante al control total.
Los menores precisamente no van a instalar la app... ¿Para que les bloquee el acceso al porno?
Y si la instalan lo harán con datos falsos de sus padres, o de algún mayor de edad que hayan conseguido por Internet a cambio de fotos ligeras de ropa.