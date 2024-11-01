Pillan a la app de verificación de edad de la UE proporcionando a la Policía todos los datos personales que almacena

Europa anunció durante el día de ayer una nueva aplicación con la que proteger a los menores de edad del contenido que se publica diariamente en Internet. Pese a que en el momento de la presentación uno de los aspectos que se destacó fueron las garantías de privacidad, apenas 24 horas después han desmontado por completo este argumento. Una situación que ha levantado todo tipo de críticas que deja en muy mal lugar al trabajo realizado por el organismo europeo.