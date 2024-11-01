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Pillan a la app de verificación de edad de la UE proporcionando a la Policía todos los datos personales que almacena

Pillan a la app de verificación de edad de la UE proporcionando a la Policía todos los datos personales que almacena

Europa anunció durante el día de ayer una nueva aplicación con la que proteger a los menores de edad del contenido que se publica diariamente en Internet. Pese a que en el momento de la presentación uno de los aspectos que se destacó fueron las garantías de privacidad, apenas 24 horas después han desmontado por completo este argumento. Una situación que ha levantado todo tipo de críticas que deja en muy mal lugar al trabajo realizado por el organismo europeo.

| etiquetas: app , verificación , edad , ue , policía , datos , personales
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8 comentarios
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oLiMoN63 #2 oLiMoN63
Una de las buenas cosas que todavía nos queda en este mundillo es la existencia de gente que destripa apps, dispositivos, redes,... y nos cuenta las mierdas que nos intentan colar...
Me hizo recordar la app de la Liga que escuchaba a la hora del partido a ver si estabas en un bar para mandar la ubicación...
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angelitoMagno #1 angelitoMagno *
Ojo, que si te cogen el móvil podrían acceder a tus datos.

Y lo de que proporciona todos los datos a la policía, el señor tuitero lo dice en base a que hay una variable clientSecret.
Ya está, como esa variable existe, pues la policía te puede leer todos tus datos, queda demostrado.

Bueno, al menos se puede ver que la app es de código abierto.

Añado: Ah, y no han pillado a la app enviando datos a la policía, como afirma el titular.
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#6 alhambre
#1 la brecha de privacidad existe, pero el titular y algo del contenido es sensacionalista. Así voto.
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#3 endy *
Tanto cuento con que viene el fascismo y resulta que ya estaba en casa.
La táctica de siempre: usar un motivo con el que todo el mundo está de acuerdo y con la excusa de la seguridad, el gobierno se pela siglos de lucha por los derechos.
Que Europa está involucionando es un hecho con tanto aspirante al control total.
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#4 Pitchford *
A los menores, que se identificarán con identidades falsas, es a los únicos que no van a tener controlados 100%. Yo preguntaré a un sobrino espabilado que tengo que como lo ha hecho para obtener la certificación y le copiaré.
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Gry #5 Gry *
Como decíamos, el problema no es solo el acceso que tienen los organismos oficiales a los datos de los menores

Los menores precisamente no van a instalar la app... ¿Para que les bloquee el acceso al porno?

Y si la instalan lo harán con datos falsos de sus padres, o de algún mayor de edad que hayan conseguido por Internet a cambio de fotos ligeras de ropa. :-P
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alfre2 #8 alfre2
#5 conociendo a los padres de hoy participarán en buena gana del engaño “para no traicionar a sus hijos”, que luego les da ansiedad :wall:
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#7 alhambre
Va a ser una mierda cuando obliguen a instalar esto para acceder al banco o la administración o lo que se les ocurra para forzar su uso.
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menéame