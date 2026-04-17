Desaparece la cruz del Aneto del techo de los Pirineos

Ha desaparecido la Cruz del Aneto. Nada menos que 100 kilos de estructura y 4 metros de altura, situada a 3404 metros de altitud. Allí fue recolocada el pasado 6 de agosto por el GREIM y la Unidad Aérea de la Guardia Civil junto a Miguel Ángel Plaza, herrero que la restauró durante dos años. El Ayuntamiento de Benasque la retiró el 26 de septiembre de 2023 debido a su avanzado deterioro tras más de 70 años allí arriba. Es el segundo acto vandálico. En octubre de 2018 apareciera pintada de amarillo por un acto ligado al independentismo catalán.