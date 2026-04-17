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Desaparece la cruz del Aneto del techo de los Pirineos

Desaparece la cruz del Aneto del techo de los Pirineos

Ha desaparecido la Cruz del Aneto. Nada menos que 100 kilos de estructura y 4 metros de altura, situada a 3404 metros de altitud. Allí fue recolocada el pasado 6 de agosto por el GREIM y la Unidad Aérea de la Guardia Civil junto a Miguel Ángel Plaza, herrero que la restauró durante dos años. El Ayuntamiento de Benasque la retiró el 26 de septiembre de 2023 debido a su avanzado deterioro tras más de 70 años allí arriba. Es el segundo acto vandálico. En octubre de 2018 apareciera pintada de amarillo por un acto ligado al independentismo catalán.

| etiquetas: cruz aneto , robo , 100 kilos , alucinante
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
#1 alhambre
¿Acto vandálico? Bien quitada está.
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#2 soberao
#1 Ha resucitado al tercer día y subió a los cielos tras despedirse de sus amigos.
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Supercinexin #7 Supercinexin
No todos los héroes llevan capa, algunos llevan una mochila de alpinismo Altus.

Bravo.
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Urasandi #8 Urasandi
#7 Además:  media
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Cuñado #9 Cuñado
#8 Es como si los defensores de la restauración monárquica en Francia llevasen una cadena al cuello con una pequeña guillotina de oro :shit:
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Urasandi #10 Urasandi
#9 Lo has clavado
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Cuñado #11 Cuñado
#10 Eso le dijeron a Pilatos :-D
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#4 soberao
Que se inmatricule la Iglesia el Aneto y que cobren entrada con nombre y apellidos a todo el que quiera subir por allí y así saben quién ha podido ser si la cruz desaparece.
1 K 25
#6 soberao
Dependiendo de quién haya sido se verá si hay caso para Abogados Cristianos o no y si les renta poner en marcha su máquinaria inquisidora.
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asola33 #3 asola33
Yo creo que debe estar escondida cerca o en el fondo del precipicio más cercano. Los del cobre no se la han llevado.
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#5 soberao
#3 Según la oración del Credo y si ha resucitado entonces "subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso".
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menéame