Departamento del Tesoro de Estados Unidos autoriza operaciones de dos filiales rusas de Rosneft en Alemania y retira de la lista de sancionados a una naviera

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, autorizó operaciones a dos filiales alemanas de la empresa de energía rusa Rosneft. Las dos filialess alemanas de la petrolera rusa, Rosneft Deutschland y RN Refining & Marketing, están bajo control federal desde septiembre de 2022, en base a la necesidad de justificar la seguridad del suministro energético en Alemania. Sin esa modificación legal, las filiales en la UE de empresas matrices rusas sancionadas también habrían quedado fuera

comentarios
#2 Pingocho
¿Rusia vendió a Irán a cambio de que le quiten sanciones?
#5 candonga1
Que manera de dar pol culo a todos los europeos... y nosotros felices, posando.
#3 azathothruna
Hay que levantar sanciones a Rusia, porque la cagamos con Iran,
Asi suena esto
#4 oceanon3d
Putin también tiene los videos de Trump con niñas en los palacetes de Epstein ... no hay mas.
