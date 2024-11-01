Departamento del Tesoro de Estados Unidos autoriza operaciones de dos filiales rusas de Rosneft en Alemania y retira de la lista de sancionados a una naviera

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, autorizó operaciones a dos filiales alemanas de la empresa de energía rusa Rosneft. Las dos filialess alemanas de la petrolera rusa, Rosneft Deutschland y RN Refining & Marketing, están bajo control federal desde septiembre de 2022, en base a la necesidad de justificar la seguridad del suministro energético en Alemania. Sin esa modificación legal, las filiales en la UE de empresas matrices rusas sancionadas también habrían quedado fuera