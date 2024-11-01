El Departamento de Justicia (DOJ) intentó investigar a Renee Good por su posible responsabilidad penal, incluso después de su muerte [ENG]

Después de que Good fuera asesinada el 7 de enero, los agentes del FBI redactaron una orden de registro para obtener su coche y reconstruir la trayectoria de las balas que un agente ICE disparó contra el vehículo. Pero les ordenaron rehacer la autorización y cambiar el objeto de la investigación de una causa de derechos civiles a una investigación por un presunto asalto a un agente, dijeron las fuentes. Un juez magistrado federal rechazó esa orden de registro, señalando que Good ya estaba muerta y no podía considerarse sospechosa.