El Departamento de Justicia (DOJ) intentó investigar a Renee Good por su posible responsabilidad penal, incluso después de su muerte [ENG]

Después de que Good fuera asesinada el 7 de enero, los agentes del FBI redactaron una orden de registro para obtener su coche y reconstruir la trayectoria de las balas que un agente ICE disparó contra el vehículo. Pero les ordenaron rehacer la autorización y cambiar el objeto de la investigación de una causa de derechos civiles a una investigación por un presunto asalto a un agente, dijeron las fuentes. Un juez magistrado federal rechazó esa orden de registro, señalando que Good ya estaba muerta y no podía considerarse sospechosa.
- Pam Bondi, de fiscal general.
- Todd Blanche, teniente fiscal general.
- John Sauer, procurador general.
Estos son los que actualmente están en el departamento, pero ha habido más:
- Alina Habba, fiscal federal interina para Nueva Jersey, echada por los jueces porque su nombramiento fue ilegal.
- Lindsay Halligan, fiscal interina del distrito Este de Virginia, idem.
- Emil Bove, que era segundo teniente fiscal general y ahora es juez federal de apelación en el 3er Circuito.