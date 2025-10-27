·
El Departamento de Educación del Gobierno Vasco quiere instalar cámaras en las aulas de los centros públicos
Denuncian que se está chantajeando a las escuelas, advirtiéndoles de que no recibirán el equipamiento digital prometido si no aceptan instalar las cámaras.
#1
Aokromes
dado la cantidad de buling que hay me parece perfecto que haya camaras en los centros publicos,.
1
K
23
#2
dclunedo
#1
Y en tu dormitorio por si le haces algo a tu mujer.... Jesús
2
K
28
#9
frg
#1
Ya has soltao tu gilichorrada. A dormir.
0
K
12
#4
Ransa
Me parece bien, por muchos motivos
1
K
21
#6
wata
Denuncia a la Agencia de Protección de Datos.
Recuerdo que en el patio del colegio de mis hijas pusieron cámaras, para según ellos, controlar fuera del horario escolar.
Alguien hizo negocio.
Jamás funcionaron bien.
De hecho grababan tan lejos que no se veía nada.
0
K
12
#3
SACROMONTE
No se puede grabar el puesto de trabajo.
0
K
9
#5
Feindesland
#3
Sobre todo el de las actrices porno.
0
K
20
#7
mcfgdbbn3
#3
: Depende, a mí no me importa que me graben con una condición: que esas imágenes vayan a un ordenador que solo se pueda revisar con una orden judicial en caso de que los alumnos lo pidan o el profesor.
Yo lo quiero porque me permite curarme en salud en caso de problemas, yo hago mi trabajo y si algún alumno causa un problema, ahí están las imágenes para poder juzgar luego.
0
K
12
#8
Tecar
Como piloto no estaría mal.
Habría muchas sorpresas.
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
