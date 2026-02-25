edición general
3 meneos
16 clics

La denuncia de una actriz contra Errejón por agresión sexual: " Si te resistes, será peor"

La nueva denuncia por agresión sexual contra Íñigo Errejón ha sido presentada por una actriz que ha reclamado "protección y confidencialidad" para protegerla de campañas de acoso y descrédito público. En el escrito la denunciante describe que el exdiputado de Sumar la forzó el 16 octubre de 2021 a mantener relaciones sexuales pese a que se negó a ello de forma expresa. "Si gritas será peor" y "si te resistes será peor", le susurró al oído, y posteriormente "la penetró vaginalmente por la fuerza" según relata.

| etiquetas: íñigo errejón , agresión sexual
3 0 3 K 8 actualidad
3 comentarios
3 0 3 K 8 actualidad
KoLoRo #3 KoLoRo
Volvemos a lo mismo... como pruebas algo de Octubre del 2021, sin pruebas, sin parte? Es que manda cojones.

PD: Muro de pago
1 K 17

menéame