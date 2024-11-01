·
11
meneos
97
clics
Una mujer denuncia a Íñigo Errejón por violación
Una mujer denuncia a Íñigo Errejón por violación Según ha contado el abogado de la supuesta víctima y Elisa Mouliaá en el programa 'Código 10'
|
etiquetas
:
errejon
9
2
5
K
55
actualidad
9 comentarios
#2
Pertinax
*
Que siga el circo. ¡Adelante con los trapecistas!
6
K
75
#4
surco
*
Meneo porque creo que es noticia, ahora bien, de momento el abogado de Mouliaa dice que hay una denuncia.
Habrá que ver si es cierto y si la coherencia que tiene es más sólida que la de Mouliaa.
Hermana yo si te escucho y me lo tomo en serio. A partir de ahí, coherencia y pruebas
2
K
32
#1
Enero2025
*
Hermana yo si te creo…
2
K
30
#3
EldelaPepi
#1
... que ciento volando.
0
K
8
#5
EldelaPepi
#1
0
K
8
#9
JuanCarVen
#1
salvo que seas de Móstoles.
1
K
19
#8
alfema
Había una vez ...
1
K
18
#6
Asimismov
¿Dónde le denuncia? ¿En Twitter, ahora X? ¿En el ABC?
Hasta que no pase por el juzgado no es noticia.
0
K
12
#7
Enero2025
#6
en código 10 el abogado de la víctima enseñó la denuncia presentada ente el jugado esta tarde.
1
K
18
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
