Una mujer denuncia a Íñigo Errejón por violación

Una mujer denuncia a Íñigo Errejón por violación Según ha contado el abogado de la supuesta víctima y Elisa Mouliaá en el programa 'Código 10'

Pertinax
Que siga el circo. ¡Adelante con los trapecistas!
6
surco
Meneo porque creo que es noticia, ahora bien, de momento el abogado de Mouliaa dice que hay una denuncia.
Habrá que ver si es cierto y si la coherencia que tiene es más sólida que la de Mouliaa.
Hermana yo si te escucho y me lo tomo en serio. A partir de ahí, coherencia y pruebas
2
Enero2025
Hermana yo si te creo…
2
EldelaPepi
#1
... que ciento volando. :-)
0
JuanCarVen
#1 salvo que seas de Móstoles. :troll:
1
Asimismov
¿Dónde le denuncia? ¿En Twitter, ahora X? ¿En el ABC?
Hasta que no pase por el juzgado no es noticia.
0
Enero2025
#6 en código 10 el abogado de la víctima enseñó la denuncia presentada ente el jugado esta tarde.
1

