Denuncia acoso laboral en el Real Madrid: "Se ríen constantemente de mí"

Itziar González, con el proceso judicial abierto, habla por primera vez desde su despido. "Desde el club se me impide entrar en Valdebebas, según ellos por mi seguridad física". El club blanco, en un periodo en el que las lesiones musculares eran un serio problema, recurría a ella hace un año. Los Servicios Médicos del club, que el pasado verano sufrieron una profunda remodelación en el primer equipo, no vieron el trabajo con buenos ojos y la situación degeneró, según Itziar, en un ambiente irrespirable para ella.