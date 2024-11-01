Es la democracia la que está contra las cuerdas

El sábado 18 de junio de 2005 tuvo lugar en Madrid una multitudinaria manifestación auspiciada por el Foro de la Familia y apoyada por el Partido Popular, entonces presidido por Mariano Rajoy. Se organizó una gran marcha en contra del matrimonio igualitario en vísperas de la aprobación de la ley que lo iba instituir, promovida por el gobierno del PSOE que presidía José Luis Rodríguez Zapatero. La ley salió adelante en el Congreso de los Diputados el 30 de junio cuando se levantó el veto del Senado.