El delirio otanista acabará con la UE (La Base)  

En el programa de hoy, 12/11/2025, Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levin y Eduardo García analizan la situación real de la guerra ruso-ucraniana frente a la propaganda occidental y las consecuencias políticas para Europa. Con la participación de Nahia Sanzo (Geopolitikaz).
Si es que sois unos incomprendidos.
Nosotros sólo les hemos dado armas para que se puedan defender
Se asustan de seguir sus tradiciones barbaras, de "discutir" por alsacia lorena, por como se adora a yebus y demas, y ponen al HIJO DE LA PERFIDA ALBION como policia y vigilante.