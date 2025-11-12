edición general
El delirio otanista acabará con la UE (La Base)

El delirio otanista acabará con la UE (La Base)  

En el programa de hoy, 12/11/2025, Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levin y Eduardo García analizan la situación real de la guerra ruso-ucraniana frente a la propaganda occidental y las consecuencias políticas para Europa. Con la participación de Nahia Sanzo (Geopolitikaz).

Yepyop
La UE acabó en el momento que decidieron armar a un régimen nazi.
mancebador
#1 No sabía yo que hemos vendido armas a Rusia en esta guerra.
Yepyop
#3 Vamos que eres un nazi.
mancebador
#4 Ale, a disfrutar el reporte.
Yepyop
#7 hombre al estar tú del lado de los nazis y intentando criminalizar una revolución socialista de izquierdas, te podré llamar nazi o prefieres que te llame fascista? A las cosas por su nombre.
HeilHynkel
#3

Si es que sois unos incomprendidos.  media
El_dinero_no_es_de_nadie
#1 El único nazi imperialista es Putin.

Nosotros sólo les hemos dado armas para que se puedan defender
Yepyop
#10 Vamos que apoyas abiertamente a un régimen fascista, imagino que con Israel lo mismo...
Pixmac
No tiene sentido una organización que se baja los pantalones cada vez que Trump quiere. La UE se va al garete si Trump manda en ella.
JuanCarVen
Somos vasallos de USA, no hay más que mirar cuantas bases tienen en Europa. El agua moja.
azathothruna
Bien merecido.
Se asustan de seguir sus tradiciones barbaras, de "discutir" por alsacia lorena, por como se adora a yebus y demas, y ponen al HIJO DE LA PERFIDA ALBION como policia y vigilante.
