edición general
5 meneos
4 clics
La defensa de Aldama reclama una pena que le evite la prisión porque su colaboración ha sido “intensa”

La defensa de Aldama reclama una pena que le evite la prisión porque su colaboración ha sido “intensa”

José Antonio Choclán, el abogado de Víctor de Aldama, ha reclamado al tribunal que aprecie en el caso de su cliente una atenuante muy cualificada que le evitaría la entrada en prisión. “La intensidad [de la colaboración] que era exigible para apreciar la atenuante muy cualificada se ha completado, ha ido más allá de lo debido”, ha aseverado durante su informe, en el que ha insistido en que ese “premio” es preceptivo para “incentivar” la colaboración con la Justicia de quienes integran tramas corruptas.

| etiquetas: aldama , corrupción
5 0 0 K 78 actualidad
12 comentarios
5 0 0 K 78 actualidad
Comentarios destacados:    
YeahYa #1 YeahYa
A pecho descubierto va esta gente....

Es que ni media prueba ha entregado
10 K 157
NoPracticante #2 NoPracticante
#1 bueno. Pruebas ha entregado. Ahora que para creérselas hay que tener amplias tragaderas.
0 K 7
#10 concentrado
#1 Pero el aviso queda ahí, porque si la pena es de cárcel entonces presentará las pruebas... contra el PP :troll:
1 K 39
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Si le evita la prisión, para él no será una pena, será una alegría.

Vale, ya me voy.
1 K 31
Glidingdemon #4 Glidingdemon
A eso venía yo, que pruebas ha presentado este delincuente para este trato de favor? Han metido a alguien más en el talego? O solo con sus acusaciones vale?
1 K 26
josde #8 josde
Ahora soltar trolas y mentir descaradamente sin pruebas se llama colaborar. >:-(
0 K 20
SerVicius #9 SerVicius
Pedimos pruebas, que esta bien, pero entiendo que devolvera todos los dineros afanados, no? Con su multita y sus años de inspecciones fiscales rigurosos en las que si se detecta algo delictivo sume condenas.

Arrepentirse y confesar esta bien. Reirse de todos ya algo menos.
1 K 19
autonomator #7 autonomator
Ya sabéis, si queréis justicia de la buena poneos muchos ceros detrás.
0 K 14
#11 chavi
Que ha contado exactamente cin pruebas que no hubiera acreditado antes la UCO?

13 años de reducción de pena le par3cen pocos?
0 K 12
Andreham #5 Andreham
Entonces si yo cometo un delito y luego voy a la justicia y les digo "eyy que hice cositas malas, lo siento :(" me puedo librar de la cárcel?
0 K 8
ochoceros #6 ochoceros
#5 No basta, pero si dices que te presionaron a ello el perro y su parienta... :roll:  media
1 K 21
#12 chavi
#5 Depende contra quien sean las pruebas...

Mira lo que le pasó al que destapó la Gurtel...
0 K 12

menéame