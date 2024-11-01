La defensa de Aldama reclama una pena que le evite la prisión porque su colaboración ha sido “intensa”

José Antonio Choclán, el abogado de Víctor de Aldama, ha reclamado al tribunal que aprecie en el caso de su cliente una atenuante muy cualificada que le evitaría la entrada en prisión. “La intensidad [de la colaboración] que era exigible para apreciar la atenuante muy cualificada se ha completado, ha ido más allá de lo debido”, ha aseverado durante su informe, en el que ha insistido en que ese “premio” es preceptivo para “incentivar” la colaboración con la Justicia de quienes integran tramas corruptas.
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Es que ni media prueba ha entregado
Vale, ya me voy.
Arrepentirse y confesar esta bien. Reirse de todos ya algo menos.
13 años de reducción de pena le par3cen pocos?
Mira lo que le pasó al que destapó la Gurtel...